"Fenerbahçe, Joey Veerman ile anlaştı!" iddiası

Fenerbahçe, Joey Veerman'ın transferi için büyük oranda anlaşma sağladığı iddia edildi.

Fenerbahçe'nin Hollanda Ligi takımlarından PSV Eindhoven'da forma giyen Joey Veerman'ın transferi için anlaşmaya vardığı öne sürüldü.

Fabrizio Romano'un aktardığı habere göre sarı lacivertliler, 20 milyon euronun üzerinde bonservis bedeli karşılığında PSV ile anlaşmaya vardı.

Ayrıca haberde Fenerbahçe'nin 27 yaşındaki Hollandalı orta saha oyuncusu ile de kişisel şartlarda anlaştığı vurgulandı. Yönetici Ertan Torunoğulları'nın Hollanda'da bu transfer için resmi imzalara atacağı belirtildi.

PSV TEKNİK DİREKTÖRÜ NE DEMİŞTİ?

Öte yandan PSV Eindhoven teknik direktörü Peter Bosz, gün içerisinde takımdan ayrılabilecek oyuncular olabileceğini belirterek "Şampiyon olmak istiyoruz ve bunu mümkün olan en güçlü kadroyla yapmak istiyoruz. Üst düzey bir oyuncuyu satmak, şampiyon olamayacağınız anlamına gelmez, ancak ters tepebilir de. Transfer kapısını kapatamam; modern futbol böyle işlemiyor." dedi.



PERFORMANSI

PSV Eindhoven forması altında bu sezon 22 maçta süre bulan 27 yaşındaki Veerman, 8 gol attı ve 7 asist yaptı. 



  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Fenerbahçe 16 10 6 0 36 14 36
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 16 7 5 4 29 22 26
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
12 Konyaspor 16 4 4 8 20 28 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
