Fabrizio Romano'un aktardığı habere göre sarı lacivertliler, 20 milyon euronun üzerinde bonservis bedeli karşılığında PSV ile anlaşmaya vardı.



Ayrıca haberde Fenerbahçe'nin 27 yaşındaki Hollandalı orta saha oyuncusu ile de kişisel şartlarda anlaştığı vurgulandı. Yönetici Ertan Torunoğulları'nın Hollanda'da bu transfer için resmi imzalara atacağı belirtildi.



PSV TEKNİK DİREKTÖRÜ NE DEMİŞTİ?



Öte yandan PSV Eindhoven teknik direktörü Peter Bosz, gün içerisinde takımdan ayrılabilecek oyuncular olabileceğini belirterek "Şampiyon olmak istiyoruz ve bunu mümkün olan en güçlü kadroyla yapmak istiyoruz. Üst düzey bir oyuncuyu satmak, şampiyon olamayacağınız anlamına gelmez, ancak ters tepebilir de. Transfer kapısını kapatamam; modern futbol böyle işlemiyor." dedi.

PSV Eindhoven forması altında bu sezon 22 maçta süre bulan 27 yaşındaki Veerman, 8 gol attı ve 7 asist yaptı.