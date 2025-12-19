19 Aralık
Kocaelispor-Antalyaspor
20:00
19 Aralık
Esenler Erokspor-Sarıyer
20:00
19 Aralık
B. Dortmund-Mönchengladbach
22:30
19 Aralık
Valencia-Mallorca
23:00
19 Aralık
Bologna-Inter
22:00
19 Aralık
Paderborn-Darmstadt
20:30
19 Aralık
Hertha Berlin-Arminia Bielefeld
20:30
19 Aralık
Sporting Charleroi-Genk
22:45

Beşiktaş'ta rota Salih Özcan olabilir!

Orta alan listesindeki diğer isimlerin durumuna göre Beşiktaş, rotayı Borussia Dortmund'dan Salih Özcan'a çevirebilir.

calendar 19 Aralık 2025 13:15
Haber: Haberturk, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta rota Salih Özcan olabilir!
Ocak ayında kadroya takviye için çalışmalara başlayan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın önem verdiği bölgelerin başında orta saha geliyor.

Yalçın, göreve gelmesinin ardından yaz transfer döneminin son günlerinde de bu talebini vurgularken özellikle Rangers forması giyen Nicolas Raskin için ciddi girişimlerde bulunulmuş ancak oyuncu ayrılığa sıcak bakmamıştı.

SALİH ÖZCAN'IN DURUMU


Siyah-beyazlılar, orta alanın merkezi için İngiltere başta olmak üzere transfer piyasasını araştırırken gündeme gelen isimlerden birisi de Salih Özcan oldu.

Orta alan listesindeki diğer isimlerin durumuna göre Beşiktaş rotayı milli futbolcuya çevirebilir.

4 MAÇTA OYNADI

Bu sezon Dortmund'da 4 maçta sadece 21 dakika süre bulan Salih'in sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

Alman ekibinin sözleşme uzatmayı düşünmediği belirtilirken 2026 Dünya Kupası kadrosunda olmak isteyen Salih'in de oynayacağı bir takımda forma giymeyi istediği aktarıldı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Fenerbahçe 16 10 6 0 36 14 36
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 16 7 5 4 29 22 26
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
9 Kocaelispor 16 5 5 6 13 16 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
12 Konyaspor 16 4 4 8 20 28 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 16 4 3 9 15 29 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
