Beşiktaş'tan Rizespor'a karşı büyük üstünlük!

Beşiktaş, sahasında Rizespor ile karşılaşacak. Siyah-beyazlıların, Karadeniz ekibine karşı büyük bir üstünlüğü bulunuyor.

calendar 19 Aralık 2025 11:32
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'tan Rizespor'a karşı büyük üstünlük!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Beşiktaş ile Çaykur Rizespor, Süper Lig'de cumartesi günü 47. kez karşı karşıya gelecek.

İki ekip arasında ligde oynanan 46 maçın 29'unu siyah-beyazlı takım kazanırken 8'inden ise Karadeniz temsilcisi galibiyetle ayrıldı. Taraflar, 9 karşılaşmada da eşitliği bozamadı.

Söz konusu müsabakalarda Beşiktaş, 93 kez fileleri havalandırırdı. Çaykur Rizespor ise 46 gol kaydetti.


- Beşiktaş evinde üstün

Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor ile İstanbul'da oynadığı lig maçlarında üstünlüğü bulunuyor.

Siyah-beyazlı ekip, Karadeniz temsilcisiyle evinde 23 kez karşı karşıya geldi.

Söz konusu maçların 15'ini kazanan Beşiktaş, 3'ünü kaybetti. İki takım arasındaki 5 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.

Siyah-beyazlılar, bu maçlarda 50 kez rakip ağları havalandırdı, 20 kez ise topu ağlarında gördü.

Bu arada, 2013-2014, 2014-2015 ve 2015-2016 sezonlarında Dolmabahçe'de oynanması gereken müsabakalar, stat inşaatı nedeniyle İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda ve Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapıldı.

- Beşiktaş, son 10 maçta bir kez kaybetti

Siyah-beyazlılar, Çaykur Rizespor ile ligde oynadığı son 10 maçta bir mağlubiyet yaşadı.

Beşiktaş, söz konusu süreçte Karadeniz ekibiyle yaptığı karşılaşmalarda 6 galibiyet, 3 beraberlik aldı. Yeşil-mavili takım ise rakibini bir kez mağlup etti.

Karadeniz ekibi, geçen sezonun 37. haftasında 2-1 kazandığı maçla 18 yıl sonra İstanbul'dan galibiyetle ayrılmıştı.

- Farklı sonuçlar

Takımlar arasında ligde oynanan maçlarda en farklı galibiyeti 6-0'lık skorla Beşiktaş elde etti.

Siyah-beyazlılar, 2020-2021 sezonunda evinde oynadığı müsabakada Karadeniz ekibini 6-0 yendi.

Takımların 2000-2001 sezonunda Rize'de yaptığı lig maçında ise Beşiktaş, tarihi bir yenilgi yaşadı. Yeşil-mavili takım, 11 Şubat 2001'de yapılan karşılaşmada siyah-beyazlıları 5-1 mağlup etti.

Beşiktaş'ın 8 Nisan 2019'da Rize'de 7-2 kazandığı karşılaşmada filelere giden toplam 9 gol, ligde geride kalan 46 müsabaka içinde bir maçtaki en yüksek skor sayısı olarak tarihteki yerini aldı.

Ayrıca Beşiktaş, 20 Aralık 2003'teki lig karşılaşmasını 5-3 kazanırken, filelere toplam 8 gol gitti.

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Fenerbahçe 16 10 6 0 36 14 36
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 16 7 5 4 29 22 26
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
9 Kocaelispor 16 5 5 6 13 16 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
12 Konyaspor 16 4 4 8 20 28 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 16 4 3 9 15 29 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
