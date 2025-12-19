19 Aralık
Kocaelispor-Antalyaspor
20:00
19 Aralık
Esenler Erokspor-Sarıyer
20:00
19 Aralık
B. Dortmund-Mönchengladbach
22:30
19 Aralık
Valencia-Mallorca
23:00
19 Aralık
Bologna-Inter
22:00
19 Aralık
Paderborn-Darmstadt
20:30
19 Aralık
Hertha Berlin-Arminia Bielefeld
20:30
19 Aralık
Sporting Charleroi-Genk
22:45

Rafa Silva, Rizespor maçında kadroda olacak mı?

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Çaykur Rizespor maçında Rafa Silva'nın kadroda olup olmayacağına cuma günü karar verecek.

Rafa Silva, Rizespor maçında kadroda olacak mı?
Beşiktaş, Süper Lig'de cumartesi günü sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

Beşiktaş'ta bir süredir yeniden takımla çalışmalara başlayan Rafa Silva'nın Çaykur Rizespor mücadelesinin kadrosunda olup olmayacağı bugün [Cuma] netlik kazanacak.

Siyah-beyazlı takımla yola devam edip etmeyeceği henüz belli olmayan 32 yaşındaki oyuncu, son 5 maçta kadroda yer almadı.

Portekizli futbolcunun bugünkü antrenmana da katılması bekleniyor. Teknik direktör Sergen Yalçın, Rafa Silva'nın fiziksel durumunu uygun bulması halinde oyuncuya geniş kadroda yer verebilir.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Fenerbahçe 16 10 6 0 36 14 36
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 16 7 5 4 29 22 26
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
9 Kocaelispor 16 5 5 6 13 16 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
12 Konyaspor 16 4 4 8 20 28 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 16 4 3 9 15 29 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
