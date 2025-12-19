Rafa Silva, Rizespor maçında kadroda olacak mı?

Beşiktaş, Süper Lig'de cumartesi günü sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.
Beşiktaş'ta bir süredir yeniden takımla çalışmalara başlayan Rafa Silva'nın Çaykur Rizespor mücadelesinin kadrosunda olup olmayacağı bugün [Cuma] netlik kazanacak.
Siyah-beyazlı takımla yola devam edip etmeyeceği henüz belli olmayan 32 yaşındaki oyuncu, son 5 maçta kadroda yer almadı.
Portekizli futbolcunun bugünkü antrenmana da katılması bekleniyor. Teknik direktör Sergen Yalçın, Rafa Silva'nın fiziksel durumunu uygun bulması halinde oyuncuya geniş kadroda yer verebilir.
