19 Aralık
Kocaelispor-Antalyaspor
20:00
19 Aralık
Esenler Erokspor-Sarıyer
20:00
19 Aralık
B. Dortmund-Mönchengladbach
22:30
19 Aralık
Valencia-Mallorca
23:00
19 Aralık
Bologna-Inter
22:00
19 Aralık
Paderborn-Darmstadt
20:30
19 Aralık
Hertha Berlin-Arminia Bielefeld
20:30
19 Aralık
Sporting Charleroi-Genk
22:45

Caner Erkin'den üç kırmızı kartı için açıklama!

Sakaryaspor formasıyla bu sezon üç kez kırmızı kart gören ve toplam 13 maç ceza alan Caner Erkin, sosyal medyadan açıklama yaptı. Erkin, eleştirilere yanıt verdi ve "Mücadele devam ediyor. Ben buradayım. Ve bu formayla, sonuna kadar savaşmaya devam edeceğim." dedi.

calendar 19 Aralık 2025 10:23
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Caner Erkin'den üç kırmızı kartı için açıklama!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor'a yaz transfer döneminde imza atan Caner Erkin, yeni takımında gördüğü kırmızı kartlarla gündem oldu.

Erkin, Sakaryaspor'da bu sezon üç kez kırmızı kart gördü ve 13 maç ceza aldı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan ve eleştirilere yanıt veren 37 yaşındaki futbolcu, "Mücadele devam ediyor. Ben buradayım. Ve bu formayla, sonuna kadar savaşmaya devam edeceğim." dedi.


Caner Erkin'in sözleri şu şekilde:

"Futbol kariyerim boyunca

Mücadeleden kaçmadım, hiçbir zaman da yarım bırakmadım. Kariyerimde beni ayakta tutan tek şey kazanma arzusu oldu.

Sakaryaspor'a gelirken de bu formanın ağırlığını, bu şehrin beklentisinin sorumluluğunu bilerek geldim. Sezonun şu ana kadar istediğimiz gibi gitmediğinin farkındayım. Sahada yaşananlar, alınan sonuçlar ve elbette benim gördüğüm kartlar... Bunların hepsi konuşuluyor, eleştiriliyor. Saygı duyuyorum.

Evet, üç kırmızı kart. Bu benim için de düşündürücü. Kimseye mazeret anlatacak değilim. Ancak şunu da net söyleyeyim: Sahaya her çıktığın giydiğim formayı korumak, kulübümü ayakta tutmak için çıktım. Hep olduğu gibi, kariyerimin ve adımın hedef tahtasına dönüştüğü zaman kazanma arzuma yenik düştüğüm doğrudur. Takımımı eksik bırakma hiç mutlu değilim. Ama niyetim hiçbir zaman terlettiğim formaya zarar vermek olmadı.

Ben bugüne kadar girdiğim hiçbir mücadeleyi yarım bırakmadım. Sonunda da her zaman başım dik, gururla ayrıldım. Bugün de buradayım. Kaçmıyorum, saklanmıyorum, sorumluluktan uzak durmuyorum.

Şunu herkes bilsin:
İşler yolunda gitmedi diye pes eden biri olmadım hiç.
Zor zamanda sırt dönen biri de olmadım.

Mücadele devam ediyor.
Ben buradayım.

Ve bu formayla, sonuna kadar savaşmaya devam edeceğim."

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Fenerbahçe 16 10 6 0 36 14 36
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 16 7 5 4 29 22 26
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
9 Kocaelispor 16 5 5 6 13 16 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
12 Konyaspor 16 4 4 8 20 28 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 16 4 3 9 15 29 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.