Caner Erkin'den üç kırmızı kartı için açıklama!

1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor'a yaz transfer döneminde imza atan Caner Erkin, yeni takımında gördüğü kırmızı kartlarla gündem oldu.Erkin, Sakaryaspor'da bu sezon üç kez kırmızı kart gördü ve 13 maç ceza aldı.Sosyal medya hesabından açıklama yapan ve eleştirilere yanıt veren 37 yaşındaki futbolcu, "Mücadele devam ediyor. Ben buradayım. Ve bu formayla, sonuna kadar savaşmaya devam edeceğim." dedi."Futbol kariyerim boyuncaMücadeleden kaçmadım, hiçbir zaman da yarım bırakmadım. Kariyerimde beni ayakta tutan tek şey kazanma arzusu oldu.Sakaryaspor'a gelirken de bu formanın ağırlığını, bu şehrin beklentisinin sorumluluğunu bilerek geldim. Sezonun şu ana kadar istediğimiz gibi gitmediğinin farkındayım. Sahada yaşananlar, alınan sonuçlar ve elbette benim gördüğüm kartlar... Bunların hepsi konuşuluyor, eleştiriliyor. Saygı duyuyorum.Evet, üç kırmızı kart. Bu benim için de düşündürücü. Kimseye mazeret anlatacak değilim. Ancak şunu da net söyleyeyim: Sahaya her çıktığın giydiğim formayı korumak, kulübümü ayakta tutmak için çıktım. Hep olduğu gibi, kariyerimin ve adımın hedef tahtasına dönüştüğü zaman kazanma arzuma yenik düştüğüm doğrudur. Takımımı eksik bırakma hiç mutlu değilim. Ama niyetim hiçbir zaman terlettiğim formaya zarar vermek olmadı.Ben bugüne kadar girdiğim hiçbir mücadeleyi yarım bırakmadım. Sonunda da her zaman başım dik, gururla ayrıldım. Bugün de buradayım. Kaçmıyorum, saklanmıyorum, sorumluluktan uzak durmuyorum.Şunu herkes bilsin:İşler yolunda gitmedi diye pes eden biri olmadım hiç.Zor zamanda sırt dönen biri de olmadım.Mücadele devam ediyor.Ben buradayım.Ve bu formayla, sonuna kadar savaşmaya devam edeceğim."