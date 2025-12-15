Fenerbahçe, ligde 5 maç sonra kalesini kapadı!

Fenerbahçe, ligde 5 maçın ardından kalesini gole kapattı.
Son olarak Gaziantep FK'yi deplasmanda 4-0 ile geçen sarı-lacivertliler, ardından sırasıyla Beşiktaş, Kayserispor ve Rizespor'dan 2'şer, Galatasaray ve Başakşehir'den 1'er gol yemişti.
Fenerbahçe, Konyaspor'u da 4-0 ile geçerken 5 maç aranın ardından rakiplerine gol sevinci yaşatmadı.
