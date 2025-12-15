15 Aralık
Fenerbahçe, ligde 5 maç sonra kalesini kapadı!

Fenerbahçe, Konyaspor maçıyla birlikte Süper Lig'de 5 maç sonra kalesini gole kapamayı başardı.

calendar 15 Aralık 2025 22:47
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe, ligde 5 maçın ardından kalesini gole kapattı.

Son olarak Gaziantep FK'yi deplasmanda 4-0 ile geçen sarı-lacivertliler, ardından sırasıyla Beşiktaş, Kayserispor ve Rizespor'dan 2'şer, Galatasaray ve Başakşehir'den 1'er gol yemişti.

Fenerbahçe, Konyaspor'u da 4-0 ile geçerken 5 maç aranın ardından rakiplerine gol sevinci yaşatmadı.

