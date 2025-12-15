15 Aralık
Fenerbahçe-Konyaspor
20:00
15 Aralık
Sakaryaspor-Hatayspor
20:00
15 Aralık
M. United-Bournemouth
23:00
15 Aralık
Rayo Vallecano-Real Betis
23:00
15 Aralık
Roma-Como
22:45
15 Aralık
Braga-Santa Clara
21:45
15 Aralık
FC Porto-Estrela da Amadora
23:45

Inter Miami, Reguilon'u kadrosuna kattı!

Amerika Ligi (MLS) ekiplerinden Inter Miami, sol bek Sergio Reguilon ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

15 Aralık 2025 18:23
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Inter Miami, Reguilon'u kadrosuna kattı!




Amerika Ligi (MLS) ekiplerinden Inter Miami, Jordi Alba'nın emeklilik kararından sonra sol bek transferini gerçekleştirdi.

Miami ekibi, son olarak Tottenham'da forma giyen ve serbest statüsündeki İspanyol sol bek Sergio Reguilon ile sözleşme imzaladığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada 28 yaşındaki oyuncuyla 2+1 yıllık sözleşme imzaladığı açıklandı.

İspanyol sol bek, geçtiğimiz sezon Tottenham formasıyla 6 maçta 2 asistlik performans sergiledi. Real Madrid altyapısı çıkışlı Reguilon, kariyerinde Real Madrid, Atletico Madrid, Manchester United gibi büyük takımlarda oynadı.
  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 16 7 5 4 29 22 26
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
9 Kocaelispor 16 5 5 6 13 16 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
12 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 16 4 3 9 15 29 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
