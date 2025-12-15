İşte Ahmet Çakar'ın ifadesi!

"Futbolda bahis" soruşturması kapsamında ifade veren futbol yorumcusu ve eski hakem Ahmet Çakar, yasal bahis sitelerine üyeliği olduğunu, yasa dışı bahis oynamadığını söyledi.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "futbolda bahis" ve "şike" iddialarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 12 Aralık'ta savcılıkça ifadesi alınan Çakar, bir yasal bahis sitesine üyeliği olduğunu belirtti.Bunun haricinde tam tarihini hatırlayamamakla birlikte diğer yasal bahis sitelerinde de üyeliğinin bulunabileceğini aktaran Çakar, bu hesaplarda çok cüzi miktarda ve uzun süre önce oynadığı için bahis sitelerinin hatırlayamadığını kaydetti.MASAK raporlarından bir yasal bahis sitesinde oyun oynadığının anlaşılacağını ifade eden Çakar,beyanında bulundu.İki yasa dışı bahis sitesine kredi kartından gerçekleşen para transferleri sorulması üzerine Çakar,dedi.Bahis yaptığı maçlara ilişkin daha önceden duyum veya bilgisi olup olmadığının sorulması üzerine Çakar, şunları söyledi:Çakar, evinde yapılan aramada telefonunun bulunamadığını anlatarak, gözaltına alınmadan 1 gün önce dışarıda yemek yediğini, gece 01.00'de eve geldiğini, sabah polisler gelince telefonunun nerede olduğunu bilmediğini söylediğini aktardı.Kendisi gözaltındayken avukatının kıyafet getirmek amacıyla evine girdiğinde arabasının yanında cep telefonunu kırık halde bulduğunu belirten Çakar, "beyanında bulundu.Çakar hakkında, "yurt dışına çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.