15 Aralık
Fenerbahçe-Konyaspor
3-039'
15 Aralık
Sakaryaspor-Hatayspor
1-039'
15 Aralık
M. United-Bournemouth
23:00
15 Aralık
Rayo Vallecano-Real Betis
23:00
15 Aralık
Roma-Como
22:45
15 Aralık
Braga-Santa Clara
21:45
15 Aralık
FC Porto-Estrela da Amadora
23:45

Çağdaş Atan: "İnsanların ne düşündüğünü biliyorum!"

Konyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Fenerbahçe maçı öncesi, "Bu maçla ilgili kafalardaki düşüncelerin tersini gerçekleştirmek için çok mücadele edeceğiz. Hazırız. İnşallah keyifli bir maç izletiriz." diye konuştu.

calendar 15 Aralık 2025 19:33 | Son Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2025 19:39
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Konyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Fenerbahçe maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Çağdaş Atan'ın maç önü sözleri şu şekilde:

"Hafta içinde sansasyonel galibiyetten dolayı Fenerbahçe'yi kutluyorum. Her Türk takımının kazanmasını isteriz ama Fenerbahçe'nin Brann'a karşı biraz daha yıpranmasını beklerdik. Fiziksel olarak yıpranmadan buraya geliyorlar. Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum.


Tedesco geldikten sonra sahaya, oyuna odaklanan bir takım, namağlup bir takıma karşı mücadele edeceğiz.

Uzun zamandır eksiklerle, sakatlıklarla uğraştık, mücadele ediyoruz. Marko Jevtovic'in kadroda olması bile tebessüm etmemizi sağlıyor. 10-15 dakika oynayabilecek durumda. Elimizdeki oyuncularla maksimumu yapmaya çalışıyoruz. Oyuncularımdan çok memnunum. Onları buradan tebrik etmek istiyorum, teşekkür ediyorum.

Zor bir maç oynayacağız. Oyunculara çok önemli görevler yükledik. Belirlediğimiz bir plan var. Bizim de çalıştığımız bir oyun var. Cebimizde bir oyun daha var. Asıl plan üzerinden devam edip, zorlanırsak diğer plana geçip iyi bir oyun oynamak istiyoruz.

"İNSANLARIN NE DÜŞÜNDÜĞÜNÜ BİLİYORUM"

İnsanların aklından geçeni biliyorum, aksini ispat etmek için sahada olacağız. Oyuncularıma çok güveniyorum. İnşallah keyifli bir maç izleteceğiz.

Bu maçla ilgili kafalardaki düşüncelerin tersini gerçekleştirmek için çok mücadele edeceğiz. Hazırız. İnşallah keyifli bir maç izletiriz."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Fenerbahçe 16 10 6 0 33 14 36
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 16 7 5 4 29 22 26
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
9 Kocaelispor 16 5 5 6 13 16 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
12 Konyaspor 16 4 4 8 20 25 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 16 4 3 9 15 29 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
