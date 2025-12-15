15 Aralık
Fenerbahçe-Konyaspor
20:00
15 Aralık
Sakaryaspor-Hatayspor
20:00
15 Aralık
M. United-Bournemouth
23:00
15 Aralık
Rayo Vallecano-Real Betis
23:00
15 Aralık
Roma-Como
22:45
15 Aralık
Braga-Santa Clara
21:45
15 Aralık
FC Porto-Estrela da Amadora
23:45

Hansi Flick'ten Real Madrid'e hakem göndermesi!

Hansi Flick, Real Madrid'in hakem eleştirilerine gönderme yaparak, "Hakemlere baskı yapmak doğru değil, biz sadece kendi oyunumuza odaklanırız" dedi.

calendar 15 Aralık 2025 17:20 | Son Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2025 17:36
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Hansi Flick'ten Real Madrid'e hakem göndermesi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, Real Madrid cephesinde son dönemde sıkça gündeme gelen hakem tartışmalarıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Basın toplantısında Real Madrid'in hakem kararları üzerinden yaptığı açıklamalar hatırlatılan Flick, bu yaklaşımı doğru bulmadığını net ifadelerle dile getirdi.

"HAKEMLER BU OYUNUNU ÖNEMLİ BİR PARÇASI"



Hansi Flick, konuyla ilgili şunları söyledi: 

"Hakemlerin bu oyunun çok önemli bir parçası olduğunu biliyoruz. Onlar olmadan futbol oynanamaz. Herkes hata yapabilir."

"BİZ KENDİMİZE ODAKLANMALIYIZ"

Barcelona'nın odağının tamamen kendi performansı olduğunu vurgulayan Alman teknik adam, "Biz kendimize odaklanmalıyız ve neleri daha iyi yapabileceğimize bakmalıyız. Başkaları hakkında konuşmak istemiyorum. Yapmamız gereken, mümkün olan en iyi takımı inşa etmek." ifadelerini kullandı.

"HAKEMLERE EKSTRA BASKI YAPMAK BENİM YOLUM DEĞİL"

Real Madrid'in hakemler üzerindeki söylemlerine dolaylı bir gönderme yapan Flick, "Hakemlere ek baskı uygulamak doğru değil. Bu benim yolum değil." ifadeleriyle sözlerini noktaladı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 16 7 5 4 29 22 26
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
9 Kocaelispor 16 5 5 6 13 16 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
12 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 16 4 3 9 15 29 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.