Hansi Flick'ten Real Madrid'e hakem göndermesi!

Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, Real Madrid cephesinde son dönemde sıkça gündeme gelen hakem tartışmalarıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.



Basın toplantısında Real Madrid'in hakem kararları üzerinden yaptığı açıklamalar hatırlatılan Flick, bu yaklaşımı doğru bulmadığını net ifadelerle dile getirdi.



"HAKEMLER BU OYUNUNU ÖNEMLİ BİR PARÇASI"

Hansi Flick, konuyla ilgili şunları söyledi:Barcelona'nın odağının tamamen kendi performansı olduğunu vurgulayan Alman teknik adam,ifadelerini kullandı.Real Madrid'in hakemler üzerindeki söylemlerine dolaylı bir gönderme yapan Flick,ifadeleriyle sözlerini noktaladı.