Hansi Flick'ten Real Madrid'e hakem göndermesi!

Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, Real Madrid cephesinde son dönemde sıkça gündeme gelen hakem tartışmalarıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Basın toplantısında Real Madrid'in hakem kararları üzerinden yaptığı açıklamalar hatırlatılan Flick, bu yaklaşımı doğru bulmadığını net ifadelerle dile getirdi.
"HAKEMLER BU OYUNUNU ÖNEMLİ BİR PARÇASI"
Hansi Flick, konuyla ilgili şunları söyledi:
"Hakemlerin bu oyunun çok önemli bir parçası olduğunu biliyoruz. Onlar olmadan futbol oynanamaz. Herkes hata yapabilir."
"BİZ KENDİMİZE ODAKLANMALIYIZ"
Barcelona'nın odağının tamamen kendi performansı olduğunu vurgulayan Alman teknik adam, "Biz kendimize odaklanmalıyız ve neleri daha iyi yapabileceğimize bakmalıyız. Başkaları hakkında konuşmak istemiyorum. Yapmamız gereken, mümkün olan en iyi takımı inşa etmek." ifadelerini kullandı.
"HAKEMLERE EKSTRA BASKI YAPMAK BENİM YOLUM DEĞİL"
Real Madrid'in hakemler üzerindeki söylemlerine dolaylı bir gönderme yapan Flick, "Hakemlere ek baskı uygulamak doğru değil. Bu benim yolum değil." ifadeleriyle sözlerini noktaladı.