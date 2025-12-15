15 Aralık
Fenerbahçe-Konyaspor
20:00
15 Aralık
Sakaryaspor-Hatayspor
20:00
15 Aralık
M. United-Bournemouth
23:00
15 Aralık
Rayo Vallecano-Real Betis
23:00
15 Aralık
Roma-Como
22:45
15 Aralık
Braga-Santa Clara
21:45
15 Aralık
FC Porto-Estrela da Amadora
23:45

Nevşehirli sporcular, Zonguldak'tan madalya ile döndü

Zonguldak'ta düzenlenen 7 ülkeden bin 280 sporcunun katıldığı Uluslararası Madenci Kupası Judo Turnuvası'nda Nevşehir'den 6 sporcu, kente madalyayla döndü.

calendar 15 Aralık 2025 15:15 | Son Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2025 15:21
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Zonguldak'ta 12 Aralık'ta 9'uncu Uluslararası Madenci Kupası Judo Turnuvası düzenlenmeye başladı. Türkiye Judo Federasyonu ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde Kozlu Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvada, 7 ülkeden bin 280 sporcu ter döktü.


Süper minikler kategorisinden başlayan turnuvada, minikler, yıldızlar, ümitler ve veteranlar mücadele etti. Müsabakalar sona erdikçe kazanan sporcular için ödül töreni yapıldı. Dereceye giren sporculara protokol üyeleri ve antrenörleri tarafından madalya verildi. Nevşehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Judo sporcuları, Zonguldak'tan Nevşehir'e madalya ile döndü.

Süper Minikler (2015-2016-2017) kategorisinde Zeynep Beren Güneş (22 kilogram) ve Serpil Kesgen (52 kilogram) birincilik kürsüsüne çıkarken, Sude Cennet Kayabaşı (22 kilogram) üçüncü, Beril Elif Bozkurt (25 kilogram) ise beşinci oldu. Minikler (2013-2014) kategorisinde Zeynep Beren Güneş (24 kilogram) ikincilik, Zeliha Beren Yeşilyurt (52 kilogram) ve Ayliz Eda Mert (+57 kilogram) beşincilik dereceleri elde etti.

Nevşehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Hakan Keskin, "Uluslararası düzeyde düzenlenen bu önemli organizasyonda Nevşehir'i en iyi şekilde temsil eden sporcularımızı gönülden kutluyorum. Bu dereceler, altyapıya verdiğimiz önemin ve sistemli çalışmanın bir sonucudur. Sporcularımızın gelişim sürecinde emeği geçen antrenörlerimizi ve ailelerini tebrik ediyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum." dedi.


  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 16 7 5 4 29 22 26
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
9 Kocaelispor 16 5 5 6 13 16 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
12 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 16 4 3 9 15 29 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
