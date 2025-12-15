Fırat Okul: 'Hedefimiz FIBA Kadınlar Avrupa Ligi 6'lı finali'

Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Fırat Okul, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi 6'lı Final turuna kalmak istediklerini belirtti.

Fırat Okul, sarı-kırmızılı takımın Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi ve FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'ndeki hedeflerini AA muhabirlerine anlattı.

Okul, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde yola başarılı devam ettiklerini aktararak "Avrupa Ligi'nde ilk turu geçtik. Gruptan başarılı çıktık. Bunun bizim oyuncularımız üzerinde pozitif etkisi var. Ligde her ne kadar üst üste Emlak Konut ve Fenerbahçe maçını kaybetsek de takımın şu andaki motivasyonu gayet yüksek. 2 haftalık bir bay dönemine geldik. Bu da takıma nefes alma fırsatı verdi. Çünkü 2 aydır çok yoğun şekilde maçlar oynuyoruz." dedi.

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde ilk turdaki grupta 6'da 6 yapmalarına değinen 45 yaşındaki başantrenör, "İlk grup, biraz değişken olabiliyor. O grupta sadece son Sopron maçı biraz rahat oldu. Ondan önceki karşılaşmalar, gerçekten kolay olmadı. Belki 2-3 maç kaybedebilirdik. Öyle maçlar oynadık. Ciddi deplasmanlarda oynadık ama oraların hepsinden galip ayrılabildik. Bu bizi pozitif etkiliyor. İlk planımızda FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde 6'lı Final etabına kalmak var. Bu kadro da bu amaçla kuruldu. Gerçekten bu adımla iyi ilerliyoruz. Oyuncularımız genç. Tecrübeli 1-2 oyuncumuz var ama bunun yanında gerçekten genç ve gelecek vadeden oyunculara sahibiz. Bunların bir araya gelip enerji oluşturması bizim için çok değerli. Şu ana kadar bunu gösterdiler." ifadelerini kullandı.

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde ikinci tura dair görüşlerini de paylaşan Okul, "Daha tecrübeli rakiplerle karşılaşacağız. Daha oturmuş ve hedefi olan takımlarla karşılaşacağız. Oyun sistemimize ufak dokunuşlarla daha tempolu oynamaya başladık. Bunu sahada göreceğiz." diye konuştu.

Sarı-kırmızılı takımda sezon başında yardımcı antrenörlük görevinde bulunan Okul, başantrenörlüğe geçiş döneminin zor başladığın aktararak şöyle devam etti:

"Emlak Konut'a karşı bir maç kaybetmiştik. Sonra milli ara olmuştu. Milli aradan oyuncular gerçekten yorgun geldi ve Fenerbahçe Opet ile oynayacaktık. Ezeli rakibimiz ve Avrupa Ligi şampiyonu olmuş bir takıma karşı ilk maçı oynamak biraz zordu ama bir yandan da fırsattı. Oyuncular, ilk devre istediğimiz performansı sahaya yansıtamadı. İkinci yarı gerçek gücünü sahaya yansıttıktan sonra maçın son bölümünde beraberliği yakaladık. Attığımız bir top girmedi. Bir basket yedik. Maç dört sayılık farkla bitti. O süreci çabuk atlatmak zorunda kaldık. Çok fazla birlikte çalışamamıştık. Oyuncular, o yedi günlük süreçte üç tane milli maç oynayıp geldi. Yorgunluk da vardı. O geçişi iyi yaptığımıza inanıyoruz. Hedefimiz her zaman bu tarz maçları kazanıp şampiyonluğa ilerlemek. Çünkü bu takım bu amaçla kuruldu. Şu anda o süreci atlattık. Artık yeni bir düzen, yeni bir sistem, yeni bir coşkuyla devam etmek istiyoruz."

- "Geniş kadroya sahibiz"

Fenerbahçe Opet'in Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde kurduğu hegemonyaya dair soruya 45 yaşındaki çalıştırıcı, sarı-kırmızılı güçlü kadronun bu nedenle kurulduğunu vurgulayarak "Elimizde gerçekten oynamak isteyen 13 oyuncu var. Geniş kadroya sahibiz." yanıtını verdi.

Kadrodaki bütün oyuncuların sahada olmak istediğini anlatan Okul, "Türkiye'de bir yabancı oyuncumuz dışarıda kalacak. Avrupa'da yine bir oyuncumuz dışarıda kalacak. Gerçekten 13. oyuncumuza kadar herkes oynamak ve sahada olmak istiyor. Böyle bir oyun yapısında da takımın daha çok koşması gerekiyor. 10 günlük süreçte bu değişimi yapmak kolay değil. Üç günde bir maç oynuyoruz. Bir ayda 10-12 maç yapar haldeyiz. O yüzden oyuncuların sahada dinç kalması gerekiyor. Bu doğrultuda çalışıyoruz. Herkesin forma bulma şansı var." değerlendirmesinde bulundu.

Yoğun fikstüre dikkati çeken Okul, "Son Emlak Konut maçını kaza olarak görüyoruz. Orada iki oyuncumuzun maç öncesi sakatlığı bizim gerçekten dengemizi bozdu. Marine Johannes de daha gelmemişti. Şimdi o süreci güzel atlattık. Gerçekten hedefi olan takımlara karşı daha az hata yapmamız gereken maçlar oynuyoruz. Bundan sonraki süreçte üstüne ekleyebilir miyiz? Buna odaklanacağız." şeklinde görüş belirtti.

Yıllardır Süper Lig'de başantrenörlük yaptığını aktaran Fırat Okul, şu ifadeleri kullandı:

"Milli takımlarda ve alt yaş kategorilerinde antrenörlük yaptım. Bu yüzden bu başantrenrölük görevi, bana yabancı bir şey değil. Ekrem Memnun ile milli takımlarda beraber olduğumuz için o beni buraya davet etti. Bir fırsat oldu ve beraber kulüp bazında da çalışabileceğimizi gösterdik. O yüzden bu geçiş benim için çok zor bir süreç değil. Çünkü alışık olduğum ve bildiğim bir süreç. Yine de yardımcı antrenör olarak başladığınız bir takımda başantrenörlük görevine geçiş, bazen zor olabiliyor. Oyuncularla yardımcı antrenörken ilişkimiz daha farklı oluyor. Bu süreç, oyuncularla daha önceden tanışıklığım olduğu için daha kolay geçti."

- "Rusya takımlarının dışarıda kalması avantaj"

Galatasaray'ın hedefinin her zaman zirvede yer almak olduğunu vurgulayan Okul, "Şu anda Türkiye'de ikinci sıradayız. Bizim hedefimiz daha önceki senelerde Avrupa ve Türkiye şampiyonluğu elde etmiş takımımızı şahlandırmak. Avrupa Ligi'nde Rusya takımlarının dışarıda kalması bize avantaj oluşturdu. Çünkü Rusya takımları iyi para ödeyerek, kaliteli oyuncuları kadrolarına katıyorlardı. Şu anda bu oyuncular daha çok Türkiye'ye ve Avrupa'ya doğru kaymaya başladı." yorumunu yaptı.

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin kalitesine değinen Okul, değerlendirmesini şöyle sürdürdü:

"Bizde hedefe gidecek takım sayısı daha fazla. Fransa Ligi hariç, Avrupa'da diğer liglerde hep aynı takımlar şampiyon oluyor. İtalya Ligi'nde de durum aynı. Bizim ligimiz bence kuvvetliydi. Şimdi takım sayısı düştü. Şu anda artık önümüzdeki seneyle ilgili herhalde düşme olmayacak. O ister istemez maddi durumu sıkıntılı kulüplerin yabancı oyuncularını göndermesine sebep olacak. İlk 6'daki takımların ise Avrupa'da hedefi var. Avrupa'da ilk üç sıradaki liglerden biriyiz. Avrupa'nın statüsü, Türkiye'nin statüsünden farklı. Geçen sene Fransız takımı Avrupa Kupası'nı alırken kendi liginde düşmemeye oynuyordu. Bu tip dengesizlikler oluyor. Bizim ligimizin kalitesini eski yıllardaki seviyeye çıkarmamız gerekiyor. Bu sadece basketbolun profesyonellerinin yapabileceği bir şey değil. Yeni kulüplerin çıkması gerekiyor. Devlet zaten destek oluyor. Büyük holdingler de takım kurup, kadın basketbolu adına ligimizi daha da kuvvetli hale getirebilir. Ona ihtiyacımız var. Yani ligimizin takım sayısı 10'a düştü. Lig süresi de çok azaldı. Daha geniş bir alana yayılabiliriz."

- "Kritik seviye"

Türkiye'deki kadın basketbolunun geleceğine ilişkin düşüncelerini aktaran Okul, "kritik seviyede olunduğuna" dikkati çekti.

Dünyada oyuncu sayısının düşmeye başladığı bilgisini veren Okul, "Kız çocukları, başka branşlara doğru kaymaya başladı. A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başarısından dolayı ülkemizde kızlar voleybola doğru kaydı. Tüm Avrupa ve dünyada kadın basketbolunun şahlanmaya ihtiyacı var. Bu devlet politikalarıyla yapılması gereken bir şey. Ülke olarak bunun için uğraşıldığını biliyorum. Daha fazlası gerekiyor. Türkiye Basketbol Federasyonu, Basketbol Gelişim Merkezi'ni kurarak bir adım attı. Daha fazlasının ülkeye yayılması gerekiyor. O yüzden kritik seviyedeyiz. O kritik seviyeyi aşmak için de biraz daha destek lazım." diye konuştu.

Galatasaray yönetiminin kendisini desteklediğini dile getiren Okul, "Elimizden gelenin en iyisini yapmak için Galatasaray'dayız. Tribünde taraftar desteği her maç bizim gerçekten itici gücümüz. Onların varlığı bize güç veriyor. Onların desteği bu sene gerçekten çok iyi. Daha da iyi olmasını ve dolu salon önünde oynamanın bizi daha motive ettiğini söylemek istiyorum." diyerek sözlerini tamamladı.