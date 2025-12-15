Veysel Bilen: 'Mainz maçı yeni bir sayfa'

Süper Lig'de oynadığı son iki maçı kaybeden, 4 maçtır da kazanamayan Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nde oynayacağı Mainz karşılaşmasını kazanarak kötü gidişatı sonlandırmayı amaçlıyor.Samsunspor Başkanvekili Veysel Bilen ve kulübün futbol direktörü Fuat Çapa, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundular.Ligdeki Başakşehir mağlubiyetinden dolayı üzgün olduklarını söyleyen Başkanvekili Veysel Bilen, her koşulda, her zaman 'Samsunspor' diyen taraftara ve taraftar gruplarına gönülden teşekkür ederek, "Biz başarı elde edersek hep söylüyorum, basınıyla, camiasıyla, taraflarıyla, oyuncusuyla, yönetimiyle beraber elde ederiz bu başarıyı. Bunun için de koşulsuz, kayıtsız desteklememiz lazım." dedi.Başakşehir maçında bazı oyuncuların protesto edildiğine dikkati çeken Bilen, takıma ve oyunculara sahip çıkılması gerektiğini vurguladı. Birlik olunması gereken günlerden geçtiklerini vurgulayan Bilen, Mainz karşısında 3 puan hedeflediklerini belirterek, "Yeni bir sayfa açıyoruz. Yeni bir yolculuk başlıyor değerli arkadaşlar. Mainz maçıyla beraber yeni bir sayfa açıyoruz. Ne o? Avrupa'da ilk 8'e kalmak için belki de bu sezonun en önemli maçı Mainz maçı. Beraberlik belki 11 puanla ilk 8'e sokacak. Galip gelirsek ilk 2-3 olacağız. Başka bir senaryo çıkacak ama öbür türlü de zaten biz yine bu oyuncu kardeşlerimiz sayesinde Konferans Ligi'ne play-off da olsa en kötüsünden devam edeceğiz. Oyuncu kardeşlerim de kendi aralarından şunu diyorlar. 'Bizim için Mainz maçı önemli.' O nedenle Mainz maçında onların kafasını rahatlığa eriştirmemiz lazım. Huzura ermeleri lazım. Morallerini yükseltmemiz lazım." diye konuştu.Bilen, sözlerine şöyle devam etti:"Mainz maçı bizim için son derece önemli. Biz o maça da orada gurbetçi Türklerimizin de başını öne eğdirmemek için buradan giden taraftarlarımızla beraber, oyuncu kardeşlerim inanıyorum ki Başakşehir maçından çok farklı bir şuurla, gururla o armanın değerini bilerek mücadele edecekler. Puan alacağız, puanlar alacağız, ülkemize puan kazandıracağız ve bu gruptan çıkacağız. Ola ki çıkamadık. Dünyanın sonu değil. Play-off var. Play-off'ta eşleşeceğimiz takımla biz yine yolumuza çeyrek final, yarı final hedefiyle devam ederiz."Veysel Bilen, teknik direktör Thomas Reis'le görüşerek ara transfer döneminde takıma takviye yapacaklarını aktardı.