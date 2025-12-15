15 Aralık
Fenerbahçe-Konyaspor
3-040'
15 Aralık
Sakaryaspor-Hatayspor
1-040'
15 Aralık
M. United-Bournemouth
23:00
15 Aralık
Rayo Vallecano-Real Betis
23:00
15 Aralık
Roma-Como
22:45
15 Aralık
Braga-Santa Clara
21:45
15 Aralık
FC Porto-Estrela da Amadora
23:45

Göztepe Kadın Voleybol Takımı, Nehir Kurtulan'ı transfer etti

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Göztepe, Nehir Kurtulan'ı transfer etti.

calendar 15 Aralık 2025 19:28
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Göztepe, Nehir Kurtulan'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, libero pozisyonunda oynayan 25 yaşındaki voleybolcuyla sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, "Son olarak VakıfBank forması giyen Nehir, kariyerinde 4 sezon boyunca takımımızın formasını giymiş, Göztepe'nin ardından PTT formasıyla da mücadele etmiştir. Evine hoş geldin ve şanlı formamızla başarılar Nehir." ifadeleri kullanıldı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Fenerbahçe 16 10 6 0 33 14 36
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 16 7 5 4 29 22 26
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
9 Kocaelispor 16 5 5 6 13 16 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
12 Konyaspor 16 4 4 8 20 25 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 16 4 3 9 15 29 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
