Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Göztepe, Nehir Kurtulan'ı kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, libero pozisyonunda oynayan 25 yaşındaki voleybolcuyla sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.
Açıklamada, "Son olarak VakıfBank forması giyen Nehir, kariyerinde 4 sezon boyunca takımımızın formasını giymiş, Göztepe'nin ardından PTT formasıyla da mücadele etmiştir. Evine hoş geldin ve şanlı formamızla başarılar Nehir." ifadeleri kullanıldı.
Göztepe Kadın Voleybol Takımı, Nehir Kurtulan'ı transfer etti
