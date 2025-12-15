Uşakspor ve Tire FK taraftarı önünde oynayacak

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta deplasmanda Eskişehir Anadolu Spor'u 2-1 yenerek 4 haftalık mağlubiyet serisini sonlandıran ve Play-Off için yeniden iddialı konuma gelen Uşakspor 16 Aralık Salı günü evinde düşme hattındaki İzmir Çoruhlu FK ile karşı karşıya gelecek. Uşak 1 Eylül Stadı'nda oynanacak 14'üncü hafta maçı saat 15.00'te başlayacak.
Ligde Uşak ekibi 22 puanla 7'nci sırada, İzmir temsilcisi 9 puanla 14'üncü basamakta yer alıyor.
Son 4 maçında 3 galibiyet, 1 yenilgi alarak Play-Off hattına giren 22 puanlı Tire 2021 FK ise evinde düşme potasında yer alan 10 puanlı Afyonspor'la karşılaşacak. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Stadı'nda oynanacak randevuda ilk düdük 17.00'te çalacak.
