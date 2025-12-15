15 Aralık
Fenerbahçe-Konyaspor
20:00
15 Aralık
Sakaryaspor-Hatayspor
20:00
15 Aralık
M. United-Bournemouth
23:00
15 Aralık
Rayo Vallecano-Real Betis
23:00
15 Aralık
Roma-Como
22:45
15 Aralık
Braga-Santa Clara
21:45
15 Aralık
FC Porto-Estrela da Amadora
23:45

Uşakspor ve Tire FK taraftarı önünde oynayacak

Play-Off için iddialı konuma gelmek isteyen Uşakspor ve Tire FK, seyircisi önünde galibiyet arıyor.

calendar 15 Aralık 2025 14:37
Haber: DHA, Fotoğraf: X.com
Uşakspor ve Tire FK taraftarı önünde oynayacak


3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta deplasmanda Eskişehir Anadolu Spor'u 2-1 yenerek 4 haftalık mağlubiyet serisini sonlandıran ve Play-Off için yeniden iddialı konuma gelen Uşakspor 16 Aralık Salı günü evinde düşme hattındaki İzmir Çoruhlu FK ile karşı karşıya gelecek. Uşak 1 Eylül Stadı'nda oynanacak 14'üncü hafta maçı saat 15.00'te başlayacak.

Ligde Uşak ekibi 22 puanla 7'nci sırada, İzmir temsilcisi 9 puanla 14'üncü basamakta yer alıyor.

Son 4 maçında 3 galibiyet, 1 yenilgi alarak Play-Off hattına giren 22 puanlı Tire 2021 FK ise evinde düşme potasında yer alan 10 puanlı Afyonspor'la karşılaşacak. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Stadı'nda oynanacak randevuda ilk düdük 17.00'te çalacak.
  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 16 7 5 4 29 22 26
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
9 Kocaelispor 16 5 5 6 13 16 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
12 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 16 4 3 9 15 29 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
