14 Aralık
Samsunspor-Başakşehir
0-2
14 Aralık
Trabzonspor-Beşiktaş
3-3
14 Aralık
Gaziantep FK-Göztepe
0-1
14 Aralık
Celta Vigo-Athletic Bilbao
2-0
14 Aralık
Strasbourg-Lorient
0-0
14 Aralık
Lens-Nice
2-0
14 Aralık
Auxerre-Lille
3-4
14 Aralık
Lyon-Le Havre
1-0
14 Aralık
Bologna-Juventus
0-1
14 Aralık
Genoa-Inter
1-2
14 Aralık
Udinese-SSC Napoli
1-0
14 Aralık
Fiorentina-Verona
1-2
14 Aralık
AC Milan-Sassuolo
2-2
14 Aralık
Alaves-Real Madrid
1-2
14 Aralık
Levante-Villarreal
0-0ERT
14 Aralık
Brentford-Leeds United
1-1
14 Aralık
Sevilla-Real Oviedo
4-0
14 Aralık
Karagümrük-Kocaelispor
1-1
14 Aralık
West Ham United-Aston Villa
2-3
14 Aralık
Sunderland-Newcastle
1-0
14 Aralık
N. Forest-Tottenham
3-0
14 Aralık
C.Palace-M.City
0-3
14 Aralık
Werder Bremen-VfB Stuttgart
0-4
14 Aralık
Bayern Munih-Mainz 05
2-2
14 Aralık
Freiburg-B. Dortmund
1-1
14 Aralık
Pendikspor-Iğdır FK
1-1
14 Aralık
Vanspor FK-Ümraniye
0-1
14 Aralık
Keçiörengücü-Esenler Erokspor
1-1
14 Aralık
Erzurumspor-Bodrum FK
2-2
14 Aralık
Marsilya-AS Monaco
1-0

Tek vuruş, net gol, net mesaj: Mauro Icardi

Mauro Icardi, bu sezon attığı 8 golün tamamını tek vuruşla kaydederken, gol başına dakika ve şut isabet oranıyla Süper Lig'de zirveye çıktı.

calendar 15 Aralık 2025 09:19
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Monaco mağlubiyetinin izlerini Antalyaspor'u yenerek silen Galatasaray'da Mauro Icardi, dosta-düşmana kalitesini bir kez daha gösterdi.
 
Hafta içinde, yaptığı açıklamada "Beni özleyeceksiniz" diyerek tavır koyan Arjantinli star son mesajını da golle yaptı.
 
Bu sezon kaydettiği 8 golün tamamını tek vuruşla ağlara yolladı. Icardi, gol atma sıklığında meslektaşlarına fark attı.
 
Süper Lig'de skora 78 dakika bir katkı yaparak Süper Lig'de tabelayı en az 5 kez değiştiren oyuncular arasında zirvede yer aldı.
 
Beşiktaş'ta Cengiz Ünder (89), Fenerbahçe'de Marco Asensio 92 ve Trabzonspor'da Paul Onuachu 102 dakikalık skor karnesine sahip.
 
ŞUTLARININ YÜZDE 57'Sİ GOL OLUYOR
 
Icardi, ayrıca isabet karnesiyle de dikkat çekiyor.
 
Bu sezon ligde oynadığı 15 maçın sadece 5'inde ilk 11'de sahaya çıksa da rakip kaleye 29 şut bıraktı. 14'ünde isabet tuttururken 8'ini golle sonuçlandırdı.
 
Yaklaşık iki şutundan birinde çerçeveyi bulan sarı-kırmızılı futbolcu, yüzde 57'lik başarı sağladı.
 
ICARDİ: GERÇEKLERE BAKIYORUM
 
Golü ile moral depolayan Mauro Icardi, dün sosyal medyadan paylaştığı şu mesajla taraftara seslendi: "Bilgi olmayınca, mikrofonu otoriteyle karıştırıyorlar ve görüş uyduruyorlar. Bu kibir değil. Çünkü beni rahatsız etmiyorlar, sadece beni doğruluyorlar. Gerçeklere bakıyorum... Ve özellikle de onları ortaya koymayı seviyorum, çünkü ortaya koyduğumda, kendilerini açıklıyorlar."
 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 16 7 5 4 29 22 26
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
9 Kocaelispor 16 5 5 6 13 16 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
12 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 16 4 3 9 15 29 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
