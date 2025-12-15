Tek vuruş, net gol, net mesaj: Mauro Icardi

Monaco mağlubiyetinin izlerini Antalyaspor'u yenerek silen Galatasaray 'da Mauro Icardi, dosta-düşmana kalitesini bir kez daha gösterdi.

Hafta içinde, yaptığı açıklamada "Beni özleyeceksiniz" diyerek tavır koyan Arjantinli star son mesajını da golle yaptı.

Bu sezon kaydettiği 8 golün tamamını tek vuruşla ağlara yolladı. Icardi, gol atma sıklığında meslektaşlarına fark attı.

Süper Lig'de skora 78 dakika bir katkı yaparak Süper Lig'de tabelayı en az 5 kez değiştiren oyuncular arasında zirvede yer aldı.

Beşiktaş'ta Cengiz Ünder (89), Fenerbahçe'de Marco Asensio 92 ve Trabzonspor'da Paul Onuachu 102 dakikalık skor karnesine sahip.

ŞUTLARININ YÜZDE 57'Sİ GOL OLUYOR

Icardi, ayrıca isabet karnesiyle de dikkat çekiyor.

Bu sezon ligde oynadığı 15 maçın sadece 5'inde ilk 11'de sahaya çıksa da rakip kaleye 29 şut bıraktı. 14'ünde isabet tuttururken 8'ini golle sonuçlandırdı.

Yaklaşık iki şutundan birinde çerçeveyi bulan sarı-kırmızılı futbolcu, yüzde 57'lik başarı sağladı.

ICARDİ: GERÇEKLERE BAKIYORUM

Golü ile moral depolayan Mauro Icardi, dün sosyal medyadan paylaştığı şu mesajla taraftara seslendi: "Bilgi olmayınca, mikrofonu otoriteyle karıştırıyorlar ve görüş uyduruyorlar. Bu kibir değil. Çünkü beni rahatsız etmiyorlar, sadece beni doğruluyorlar. Gerçeklere bakıyorum... Ve özellikle de onları ortaya koymayı seviyorum, çünkü ortaya koyduğumda, kendilerini açıklıyorlar."