15 Aralık
Fenerbahçe-Konyaspor
20:00
15 Aralık
Sakaryaspor-Hatayspor
20:00
15 Aralık
M. United-Bournemouth
23:00
15 Aralık
Rayo Vallecano-Real Betis
23:00
15 Aralık
Roma-Como
22:45
15 Aralık
Braga-Santa Clara
21:45
15 Aralık
FC Porto-Estrela da Amadora
23:45

Galatasaray'da özlenen Barış Alper geri geldi

Barış Alper Yılmaz, sahanın her bölgesinde ortaya koyduğu mücadeleyle bu sezon ligdeki 10. skor katkısına ulaşarak Galatasaray'ın vazgeçilmez isimlerinden biri olduğunu bir kez daha gösterdi.

calendar 15 Aralık 2025 10:24
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da eski formuna kavuşan Barış Alper Yılmaz, Antalyaspor karşılaşmasında ortaya koyduğu mücadeleci futbol ve skor katkısıyla dikkat çekti. 
 
Sarı-kırmızılı formayla sahanın her bölgesinde bitmek bilmeyen enerjisiyle oynayan milli futbolcu, mücadeleyi bir asistle tamamladı.
 
Uzun süredir eleştirilen performansının ardından yeniden yükselişe geçen Barış Alper, sadece hücumda değil savunmada da takımına önemli katkılar sağladı.
 
25 yaşındaki oyuncu, Galatasaray'ın oyun planında kilit rollerden birini üstlendi.
 
BU SEZON PERFORMANSI
 
Bu sezon Süper Lig'de 14 maça çıkan Barış Alper, 4 gol ve 6 asist ile 10 gole doğrudan katkı sağladı. 
 
 
 
 
 Reklam 
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 16 7 5 4 29 22 26
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
9 Kocaelispor 16 5 5 6 13 16 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
12 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 16 4 3 9 15 29 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
