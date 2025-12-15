Galatasaray'da özlenen Barış Alper geri geldi

Galatasaray'da eski formuna kavuşan Barış Alper Yılmaz, Antalyaspor karşılaşmasında ortaya koyduğu mücadeleci futbol ve skor katkısıyla dikkat çekti.
Sarı-kırmızılı formayla sahanın her bölgesinde bitmek bilmeyen enerjisiyle oynayan milli futbolcu, mücadeleyi bir asistle tamamladı.
Uzun süredir eleştirilen performansının ardından yeniden yükselişe geçen Barış Alper, sadece hücumda değil savunmada da takımına önemli katkılar sağladı.
25 yaşındaki oyuncu, Galatasaray'ın oyun planında kilit rollerden birini üstlendi.
BU SEZON PERFORMANSI
Bu sezon Süper Lig'de 14 maça çıkan Barış Alper, 4 gol ve 6 asist ile 10 gole doğrudan katkı sağladı.