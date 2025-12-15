Yüksel Yıldırım: 'Thomas Reis ile 2 yıllık anlaştık'

Samsunspor'un Süper Lig'de sahasında RAMS Başakşehir'e 2-0 mağlup olmasının ardından Başkan Yüksel Yıldırım'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

YÜKSEL YILDIRIM MÜJDEYİ VERDİ

Gece geç saatlerde sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yıldırım, teknik direktör Thomas Reis ile 2 yıllık yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardıklarını duyurdu.

Yüksel Yıldırım'ın paylaşımı şöyle:

"Sevgili Samsunspor Camiasına El Salvador dan sesleniyorum:

Bugün maçı otel odamda iş arkadaşlarım ile birlikte seyrettik ve sizler gibi kahroldum.

Camiamızın müsterih olmasını istiyorum. Bana güvenin. Bu takımı Şampiyonlar Liginde almadım ama Şampiyonlar Liginde oynarken birlikte destekleyeceğimizin garantisini veriyorum.

Bu takımın başarısı için ne gerekiyorsa gerekenler imkanlar çerçevesinde yapılacaktır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın!

Thomas Reis Hocamızla sözleşmesi 2 yıl daha uzatılması konusunda anlaşmaya vardık. Devre arası yeni sözleşmesi karşılıklı imzalanacaktır. Kendisi ile kulübümüzün ileriki hedefleri ve yeni transferlerimiz konusunda mutabık kaldık. Adım adım her şeyi çözeceğiz. Başarının bir günde gelmeyeceğini bizlere kendisi söyledi. Adım adım hedeflerimize emin adımlarla gideceğiz.

Lütfen rahat olun ve oyuncular üzerinde gereksiz baskı yaratmayın. Bu takım devre arasına kadar gerekeni yapacağına hiç kuşkum yok. Birlikte başaracağız. Birlikte biz bir aileyiz.