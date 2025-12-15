Tedesco'dan Kerem Aktürkoğlu'na Konya maçında özel görev

Zirve takipçisi Fenerbahçe, sekiz oyuncusundan mahrum olsa da Kadıköy'de Konya'yı devireceğine inanıyor.
Son maçlarda mecburi rotasyonlara alışan teknik direktör Domenico Tedesco, eksiklere rağmen, elindeki kadronun kazanmak için yeterli olduğunu düşünüyor.
Fenerbahçe'de tedavileri süren Nelson Semedo ve Çağlar Söyüncü, bahis soruşturması sebebiyle tutuklu olan Mert Hakan, Afrika Kupası'na giden Youssef En-Nesyri ile Dorgeles Nene, kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci, Cenk Tosun ve Rodrigo Becao bu mücadelede forma giyemeyecek.
"DURUMA GÖRE REAKSİYON ALMALIYIZ"
Ancak Tedesco, sonuca odaklanmış durumda. "Evet önemli eksiklerimiz var" diyen İtalyan, "Bu tür durumlar futbolun bir parçası. Duruma göre reaksiyon almak zorundayız. Kadrodaki oyuncularıma güveniyorum. Yapmamız gereken şey cesur olmak, sahaya karakter koyup kendi oyunumuzu yansıtabilmek" sözleriyle galibiyet inancını vurguladı.
KEREM'E ÖZEL GÖREV
Tedesco, skora daha fazla katkı yapmasını beklediği Kerem Aktürkoğlu'na serbestlik verecek. A Millî Takım'da zaman zaman santrfor olarak görev yapan yıldız oyuncu artık sadece kanatta kalmayacak. Beklerin hücumda bindirme yapmasını isteyen Tedesco, bu süreçlerde Kerem'e içeri katederek gole daha yakın pozisyon alma talimatı verdi.
