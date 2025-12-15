15 Aralık
Tedesco'dan Kerem Aktürkoğlu'na Konya maçında özel görev

Fenerbahçe Teknik Direktör Domenico Tedesco, eksiklere rağmen Süper Lig'deki Konyaspor maçında galibiyetten emin. İtalyan çalıştırıcı, skora daha fazla katkı yapmasını beklediği Kerem Aktürkoğlu'na serbestlik verecek.

Tedesco'dan Kerem Aktürkoğlu'na Konya maçında özel görev
Zirve takipçisi Fenerbahçe, sekiz oyuncusundan mahrum olsa da Kadıköy'de Konya'yı devireceğine inanıyor.

Son maçlarda mecburi rotasyonlara alışan teknik direktör Domenico Tedesco, eksiklere rağmen, elindeki kadronun kazanmak için yeterli olduğunu düşünüyor.

Fenerbahçe'de tedavileri süren Nelson Semedo ve Çağlar Söyüncü, bahis soruşturması sebebiyle tutuklu olan Mert Hakan, Afrika Kupası'na giden Youssef En-Nesyri ile Dorgeles Nene, kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci, Cenk Tosun ve Rodrigo Becao bu mücadelede forma giyemeyecek.


"DURUMA GÖRE REAKSİYON ALMALIYIZ"

Ancak Tedesco, sonuca odaklanmış durumda. "Evet önemli eksiklerimiz var" diyen İtalyan, "Bu tür durumlar futbolun bir parçası. Duruma göre reaksiyon almak zorundayız. Kadrodaki oyuncularıma güveniyorum. Yapmamız gereken şey cesur olmak, sahaya karakter koyup kendi oyunumuzu yansıtabilmek" sözleriyle galibiyet inancını vurguladı.

KEREM'E ÖZEL GÖREV

Tedesco, skora daha fazla katkı yapmasını beklediği Kerem Aktürkoğlu'na serbestlik verecek. A Millî Takım'da zaman zaman santrfor olarak görev yapan yıldız oyuncu artık sadece kanatta kalmayacak. Beklerin hücumda bindirme yapmasını isteyen Tedesco, bu süreçlerde Kerem'e içeri katederek gole daha yakın pozisyon alma talimatı verdi. 

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 16 7 5 4 29 22 26
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
9 Kocaelispor 16 5 5 6 13 16 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
12 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 16 4 3 9 15 29 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
