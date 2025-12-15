14 Aralık
Samsunspor-Başakşehir
0-2
14 Aralık
Trabzonspor-Beşiktaş
3-3
14 Aralık
Gaziantep FK-Göztepe
0-1
14 Aralık
Celta Vigo-Athletic Bilbao
2-0
14 Aralık
Strasbourg-Lorient
0-0
14 Aralık
Lens-Nice
2-0
14 Aralık
Auxerre-Lille
3-4
14 Aralık
Lyon-Le Havre
1-0
14 Aralık
Bologna-Juventus
0-1
14 Aralık
Genoa-Inter
1-2
14 Aralık
Udinese-SSC Napoli
1-0
14 Aralık
Fiorentina-Verona
1-2
14 Aralık
AC Milan-Sassuolo
2-2
14 Aralık
Alaves-Real Madrid
1-289'
14 Aralık
Levante-Villarreal
0-0ERT
14 Aralık
Brentford-Leeds United
1-1
14 Aralık
Sevilla-Real Oviedo
4-0
14 Aralık
Karagümrük-Kocaelispor
1-1
14 Aralık
West Ham United-Aston Villa
2-3
14 Aralık
Sunderland-Newcastle
1-0
14 Aralık
N. Forest-Tottenham
3-0
14 Aralık
C.Palace-M.City
0-3
14 Aralık
Werder Bremen-VfB Stuttgart
0-4
14 Aralık
Bayern Munih-Mainz 05
2-2
14 Aralık
Freiburg-B. Dortmund
1-1
14 Aralık
Pendikspor-Iğdır FK
1-1
14 Aralık
Vanspor FK-Ümraniye
0-1
14 Aralık
Keçiörengücü-Esenler Erokspor
1-1
14 Aralık
Erzurumspor-Bodrum FK
2-2
14 Aralık
Marsilya-AS Monaco
1-090'

Milli tekvandocular, Avrupa Ümitler Şampiyonası'nı zirvede tamamladı

Türkiye, Priştine'de düzenlenen Avrupa Ümitler Tekvando Şampiyonası'nı 5'i altın toplam 15 madalyayla tüm kategorilerde takım halinde Avrupa şampiyonu olarak tamamladı.

calendar 15 Aralık 2025 00:00
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Milli tekvandocular, Avrupa Ümitler Şampiyonası'nı zirvede tamamladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Avrupa Ümitler Tekvando Şampiyonası'nın son gününde milli sporcular, 3'ü altın 4 madalya kazandı. Türkiye, tüm kategorilerde takım halinde Avrupa şampiyonu oldu.

Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre, Kosova'nın başkenti Priştine'de düzenlenen Avrupa Ümitler Tekvando Şampiyonası'nın dördüncü ve son gününde erkeklerde 4 sıklette müsabakalar yapıldı.

58 kiloda Yusuf Badem, 68 kiloda Buğra Coşgungönül ve 74 kiloda Berkay Erer, Avrupa şampiyonluğuna ulaştı. Emir Perçin ise 68 kiloda bronz madalya elde etti.


Türkiye, şampiyonayı 5 altın, 4 gümüş ve 6 bronz olmak üzere toplam 15 madalyayla zirvede tamamladı. En fazla madalya kazanan ülke olan Türkiye, kadın ve erkek takımlar sıralamasında da ayrı ayrı kürsünün en üst basamağına çıktı.

Milli tekvandocu Yusuf Badem de şampiyonanın en iyi erkek sporcusu seçildi.

- Başkan Tanrıkulu: "Ülkemizi şampiyonluklara alıştırdık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Bahri Tanrıkulu, madalya kazanan sporcuları kutlarken emeği geçenlere teşekkür etti.

Başkan Tanrıkulu, sezonu "harika" tamamladıklarını belirterek, "2025'i yine büyük bir başarıyla noktalıyoruz. Yine büyük bir şampiyonada yine kürsünün en üst basamağındayız. Zirveden inmiyoruz. Ülkemizi hem bireysel hem de takım halinde şampiyonluklara alıştırdık. Avrupa Ümitler Tekvando Şampiyonası'nı 5'i altın, toplam 15 madalya ile tüm kategorilerde takım halinde şampiyon olarak tamamladık. Bu önemli başarı yolunda bize destek veren Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcımız Hamza Yerlikaya, Spor Hizmetleri Genel Müdürümüz Veli Ozan Çakır başta olmak üzere tüm yetkililerimize camiamız adına teşekkür ediyorum. Sporcularımızı, teknik ekibimizi, sporcularımızın kulüplerini, antrenörlerini ve ailelerini yürekten kutluyorum." ifadelerini kullandı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 16 7 5 4 29 22 26
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
9 Kocaelispor 16 5 5 6 13 16 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
12 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 16 4 3 9 15 29 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.