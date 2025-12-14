Fenerbahçe'de fesih kararı!

Fenerbahçe, kadro dışı bıraktığı Rodrigo Becao'nun sözleşmesini feshedebilir.
Sarı-lacivertliler, kadroda düşünmediği Becao'dan kendisine kulüp bulmasını istiyor.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe, 29 yaşındaki futbolcunun kendisine takım bulamaması halinde sözleşmeyi feshetmeyi planlıyor.
Becao'nun Fenerbahçe'de kadro dışı kalmasının ardından deneyimli savunma oyuncusu için İtalya'dan Fiorentina iddiası gündeme gelmişti.
DOMENICO TEDESCO'DAN AÇIKLAMA
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Brann maçı öncesinde kadro dışı kalan Becao için gelen sorunun ardından şu sözleri kullanmıştı:
"Becao ile ilgili detay veremem, bu kimse için adil olmaz. Genel olarak söyleyebilirim Samandıra'da olan her şey ailede kalır, bu çok önemli. Kulübünde her zaman belirttiği gibi birliktelik, beraberlik, dayanışma çok önemli bizler için. Fenerbahçe'nin hedefleri doğrultusunda ilerlememiz gerekiyor. Benim için her zaman önemli olan kulüptür. Yarın kazanırsak maç başı ortalamamız 2 puan oluyor. Bunun da iyi olduğunu düşünüyorum. 2 puan ortalama hedeflere ulaşabileceğiniz ortalamadır. İlk hedef ilk 24'e kalmak. Sonraki hedef mümkünse ilk 8'e girerek 2 maç az oynamak. Şu an ilk hedefimizi düşünüyorum, daha ileriyi düşünmüyorum."
FENERBAHÇE PERFORMANSI
Fenerbahçe'nin 2023 yılında kadrosuna kattığı Becao'nun, sarı-lacivertliler ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.
Fenerbahçe döneminde yaşadığı sakatlıklarla dikkat çeken Becao, sarı-lacivertlilerde toplamda 38 maça çıktı ve 2 gol, 1 asistlik performans ortaya koydu.
Sarı-lacivertliler, kadroda düşünmediği Becao'dan kendisine kulüp bulmasını istiyor.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe, 29 yaşındaki futbolcunun kendisine takım bulamaması halinde sözleşmeyi feshetmeyi planlıyor.
Becao'nun Fenerbahçe'de kadro dışı kalmasının ardından deneyimli savunma oyuncusu için İtalya'dan Fiorentina iddiası gündeme gelmişti.
DOMENICO TEDESCO'DAN AÇIKLAMA
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Brann maçı öncesinde kadro dışı kalan Becao için gelen sorunun ardından şu sözleri kullanmıştı:
"Becao ile ilgili detay veremem, bu kimse için adil olmaz. Genel olarak söyleyebilirim Samandıra'da olan her şey ailede kalır, bu çok önemli. Kulübünde her zaman belirttiği gibi birliktelik, beraberlik, dayanışma çok önemli bizler için. Fenerbahçe'nin hedefleri doğrultusunda ilerlememiz gerekiyor. Benim için her zaman önemli olan kulüptür. Yarın kazanırsak maç başı ortalamamız 2 puan oluyor. Bunun da iyi olduğunu düşünüyorum. 2 puan ortalama hedeflere ulaşabileceğiniz ortalamadır. İlk hedef ilk 24'e kalmak. Sonraki hedef mümkünse ilk 8'e girerek 2 maç az oynamak. Şu an ilk hedefimizi düşünüyorum, daha ileriyi düşünmüyorum."
FENERBAHÇE PERFORMANSI
Fenerbahçe'nin 2023 yılında kadrosuna kattığı Becao'nun, sarı-lacivertliler ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.
Fenerbahçe döneminde yaşadığı sakatlıklarla dikkat çeken Becao, sarı-lacivertlilerde toplamda 38 maça çıktı ve 2 gol, 1 asistlik performans ortaya koydu.