14 Aralık
Samsunspor-Başakşehir
20:00
14 Aralık
Trabzonspor-Beşiktaş
20:00
14 Aralık
Gaziantep FK-Göztepe
0-1
14 Aralık
Celta Vigo-Athletic Bilbao
0-02'
14 Aralık
Strasbourg-Lorient
19:15
14 Aralık
Lens-Nice
19:15
14 Aralık
Auxerre-Lille
19:15
14 Aralık
Lyon-Le Havre
1-055'
14 Aralık
Bologna-Juventus
22:45
14 Aralık
Genoa-Inter
20:00
14 Aralık
Udinese-SSC Napoli
0-059'
14 Aralık
Fiorentina-Verona
0-151'
14 Aralık
AC Milan-Sassuolo
2-2
14 Aralık
Alaves-Real Madrid
23:00
14 Aralık
Levante-Villarreal
0-0ERT
14 Aralık
Brentford-Leeds United
19:30
14 Aralık
Sevilla-Real Oviedo
4-0
14 Aralık
Karagümrük-Kocaelispor
0-052'
14 Aralık
West Ham United-Aston Villa
2-257'
14 Aralık
Sunderland-Newcastle
1-057'
14 Aralık
N. Forest-Tottenham
2-060'
14 Aralık
C.Palace-M.City
0-158'
14 Aralık
Werder Bremen-VfB Stuttgart
21:30
14 Aralık
Bayern Munih-Mainz 05
19:30
14 Aralık
Freiburg-B. Dortmund
0-1DA
14 Aralık
Pendikspor-Iğdır FK
19:00
14 Aralık
Vanspor FK-Ümraniye
0-1
14 Aralık
Keçiörengücü-Esenler Erokspor
1-1
14 Aralık
Erzurumspor-Bodrum FK
2-2
14 Aralık
Marsilya-AS Monaco
22:45

Fenerbahçe'de fesih kararı!

Fenerbahçe, kadro dışı bıraktığı Rodrigo Becao'nun kendisine takım bulmasını bekliyor. Sarı-lacivertliler, takım bulamaması halinde Brezilyalı savunma oyuncusunun sözleşmesini feshedecek.

calendar 14 Aralık 2025 17:05
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de fesih kararı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.





Fenerbahçe, kadro dışı bıraktığı Rodrigo Becao'nun sözleşmesini feshedebilir.

Sarı-lacivertliler, kadroda düşünmediği Becao'dan kendisine kulüp bulmasını istiyor.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe, 29 yaşındaki futbolcunun kendisine takım bulamaması halinde sözleşmeyi feshetmeyi planlıyor.


Becao'nun Fenerbahçe'de kadro dışı kalmasının ardından deneyimli savunma oyuncusu için İtalya'dan Fiorentina iddiası gündeme gelmişti.

DOMENICO TEDESCO'DAN AÇIKLAMA

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Brann maçı öncesinde kadro dışı kalan Becao için gelen sorunun ardından şu sözleri kullanmıştı:

"Becao ile ilgili detay veremem, bu kimse için adil olmaz. Genel olarak söyleyebilirim Samandıra'da olan her şey ailede kalır, bu çok önemli. Kulübünde her zaman belirttiği gibi birliktelik, beraberlik, dayanışma çok önemli bizler için. Fenerbahçe'nin hedefleri doğrultusunda ilerlememiz gerekiyor. Benim için her zaman önemli olan kulüptür. Yarın kazanırsak maç başı ortalamamız 2 puan oluyor. Bunun da iyi olduğunu düşünüyorum. 2 puan ortalama hedeflere ulaşabileceğiniz ortalamadır. İlk hedef ilk 24'e kalmak. Sonraki hedef mümkünse ilk 8'e girerek 2 maç az oynamak. Şu an ilk hedefimizi düşünüyorum, daha ileriyi düşünmüyorum."

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe'nin 2023 yılında kadrosuna kattığı Becao'nun, sarı-lacivertliler ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

Fenerbahçe döneminde yaşadığı sakatlıklarla dikkat çeken Becao, sarı-lacivertlilerde toplamda 38 maça çıktı ve 2 gol, 1 asistlik performans ortaya koydu.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 15 7 4 4 26 19 25
6 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Kocaelispor 16 5 5 6 12 15 20
9 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
10 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
11 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
12 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 16 4 3 9 15 29 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 13 29 9
