Freiburg ile Borussia Dortmund yenişemedi!

Almanya Bundesliga'nın 14. hafta maçında Borussia Dortmund, Freiburg'a konuk oldu.
Europa Park Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
Borussia Dortmund'un golünü 31. dakikada Ramy Bensebaini kaydetti. Freiburg'a beraberliği getiren golü ise dakika 75'te Lucas Höler attı.
Borussia Dortmund'un ligde yenilmezlik serisi 7 maça çıktı.
Bu sonucun ardından Borussia Dormtund, puanını 29 yaptı. Freiburg, 17 puana yükseldi.
Almanya Bundesliga'nın gelecek haftasında Borussia Dortmund, M'Gladbach'ı ağırlayacak. Freiburg, Wolfsburg deplasmanına gidecek.
Europa Park Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
Borussia Dortmund'un golünü 31. dakikada Ramy Bensebaini kaydetti. Freiburg'a beraberliği getiren golü ise dakika 75'te Lucas Höler attı.
Borussia Dortmund'un ligde yenilmezlik serisi 7 maça çıktı.
Bu sonucun ardından Borussia Dormtund, puanını 29 yaptı. Freiburg, 17 puana yükseldi.
Almanya Bundesliga'nın gelecek haftasında Borussia Dortmund, M'Gladbach'ı ağırlayacak. Freiburg, Wolfsburg deplasmanına gidecek.