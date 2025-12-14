14 Aralık
Samsunspor-Başakşehir
20:00
14 Aralık
Trabzonspor-Beşiktaş
20:00
14 Aralık
Gaziantep FK-Göztepe
0-1
14 Aralık
Celta Vigo-Athletic Bilbao
2-087'
14 Aralık
Strasbourg-Lorient
0-044'
14 Aralık
Lens-Nice
1-044'
14 Aralık
Auxerre-Lille
0-144'
14 Aralık
Lyon-Le Havre
1-0
14 Aralık
Bologna-Juventus
22:45
14 Aralık
Genoa-Inter
20:00
14 Aralık
Udinese-SSC Napoli
1-0
14 Aralık
Fiorentina-Verona
1-2
14 Aralık
AC Milan-Sassuolo
2-2
14 Aralık
Alaves-Real Madrid
23:00
14 Aralık
Levante-Villarreal
0-0ERT
14 Aralık
Brentford-Leeds United
0-028'
14 Aralık
Sevilla-Real Oviedo
4-0
14 Aralık
Karagümrük-Kocaelispor
1-1
14 Aralık
West Ham United-Aston Villa
2-3
14 Aralık
Sunderland-Newcastle
1-0
14 Aralık
N. Forest-Tottenham
3-0
14 Aralık
C.Palace-M.City
0-3
14 Aralık
Werder Bremen-VfB Stuttgart
21:30
14 Aralık
Bayern Munih-Mainz 05
1-029'
14 Aralık
Freiburg-B. Dortmund
1-1
14 Aralık
Pendikspor-Iğdır FK
1-1DA
14 Aralık
Vanspor FK-Ümraniye
0-1
14 Aralık
Keçiörengücü-Esenler Erokspor
1-1
14 Aralık
Erzurumspor-Bodrum FK
2-2
14 Aralık
Marsilya-AS Monaco
22:45

Freiburg ile Borussia Dortmund yenişemedi!

Almanya Bundesliga'nın 14. hafta maçında Borussia Dortmund, deplasmanda Freiburg ile 1-1 berabere kaldı.

calendar 14 Aralık 2025 19:25
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Freiburg ile Borussia Dortmund yenişemedi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Almanya Bundesliga'nın 14. hafta maçında Borussia Dortmund, Freiburg'a konuk oldu.

Europa Park Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Borussia Dortmund'un golünü 31. dakikada Ramy Bensebaini kaydetti. Freiburg'a beraberliği getiren golü ise dakika 75'te Lucas Höler attı.

Borussia Dortmund'un ligde yenilmezlik serisi 7 maça çıktı.

Bu sonucun ardından Borussia Dormtund, puanını 29 yaptı. Freiburg, 17 puana yükseldi.

Almanya Bundesliga'nın gelecek haftasında Borussia Dortmund, M'Gladbach'ı ağırlayacak. Freiburg, Wolfsburg deplasmanına gidecek.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 15 7 4 4 26 19 25
6 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Kocaelispor 16 5 5 6 13 16 20
9 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
10 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
11 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
12 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 16 4 3 9 15 29 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.