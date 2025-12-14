Beşiktaş'ta Abraham, gollerine devam ediyor

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş, Trabzonspor ile deplasmanda 3-3 berabere kaldı.
Siyah-beyazlı takımın santrforu Tammy Abraham, Karadeniz temsilcisi karşısında da golünü buldu.
Zaman zaman tartışmaların odağında olan İngiliz golcü, ligde Gaziantep FK maçının ardından Trabzonspor önünde de siyah-beyazlı formayla gol sevinci yaşadı.
Bu sezon ligdeki gol sayısını 7'ye yükselten Abraham, toplamda ise 22 maçta 12. kez rakip fileleri sarsmayı başardı.
Öte yandan Abraham, siyah-beyazlı formayla Trabzonspor'a gol atan ilk İngiliz futbolcu oldu.
