14 Aralık
Samsunspor-Başakşehir
20:00
14 Aralık
Trabzonspor-Beşiktaş
20:00
14 Aralık
Gaziantep FK-Göztepe
14:30
14 Aralık
Celta Vigo-Athletic Bilbao
18:15
14 Aralık
Strasbourg-Lorient
19:15
14 Aralık
Lens-Nice
19:15
14 Aralık
Auxerre-Lille
19:15
14 Aralık
Lyon-Le Havre
17:00
14 Aralık
Bologna-Juventus
22:45
14 Aralık
Genoa-Inter
20:00
14 Aralık
Udinese-SSC Napoli
17:00
14 Aralık
Fiorentina-Verona
17:00
14 Aralık
AC Milan-Sassuolo
14:30
14 Aralık
Alaves-Real Madrid
23:00
14 Aralık
Levante-Villarreal
20:30
14 Aralık
Brentford-Leeds United
19:30
14 Aralık
Sevilla-Real Oviedo
16:00
14 Aralık
Karagümrük-Kocaelispor
17:00
14 Aralık
West Ham United-Aston Villa
17:00
14 Aralık
Sunderland-Newcastle
17:00
14 Aralık
N. Forest-Tottenham
17:00
14 Aralık
C.Palace-M.City
17:00
14 Aralık
Werder Bremen-VfB Stuttgart
21:30
14 Aralık
Bayern Munih-Mainz 05
19:30
14 Aralık
Freiburg-B. Dortmund
17:30
14 Aralık
Pendikspor-Iğdır FK
19:00
14 Aralık
Vanspor FK-Ümraniye
16:00
14 Aralık
Keçiörengücü-Esenler Erokspor
13:30
14 Aralık
Erzurumspor-Bodrum FK
13:30
14 Aralık
Marsilya-AS Monaco
22:45

Galatasaray ve Fenerbahçe peşinde!

Flamengo forması giyen Leo Pereira için Fenerbahçe ve Galatasaray devrede.

calendar 14 Aralık 2025 12:10
Haber: Akşam, Fotoğraf: Imago
Galatasaray ve Fenerbahçe peşinde!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Başarılı performansıyla adından söz ettiren 29 yaşındaki kaptan için Sevilla, Valencia, Porto, Olympiakos, Fenerbahçe ve Galatasaray devrede.

Brezilya basını, Türk devlerinin Leo'da ısrarcı olduğunu vurguladı.

Devre arası stoper takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündemine aynı oyuncu girdi. Copa Libertadores'e damga vuran ve Flamengo'nun kaptanı Leo Pereira, ezeli rakipleri birbirine düşürdü. Brezilya medyasından Tupi; Sevilla, Valencia, Porto, Olympiakos, F.Bahçe ve G.Saray'ın takipte olduğunu bildirirken şu haberi geçti: "Avrupa'nın önde gelen kulüpleri Pereira'yı istiyor fakat Flamengo kararlı bir duruş sergilemeye çalışıyor. 2025'te takım için kilit bir oyuncu olan Pereira, Libertadores'e damga vurdu.

BIRAKMAK İSTEMİYORLAR


Flamengo, oyuncusu için pazarlık yapmaya istekli değil. Futbolcuya ilgi her geçen gün giderek artıyor. Yüksek tecrübesi nedeniyle kulüpler onu devre arasında güvenli bir hamle olarak görüyor. Fenerbahçe'nin ve Galatasaray'ın büyük bir ilgisi var.

SERBEST KALMA MADDESİ

Tam 60 maçta forma giydi ve düzenli oynadı. Serbest kalma maddesi 60 milyon euro. Oyuncu Milli Takım'a yükselmek istiyor ve Güney Amerika'dan ayrılıp ayrılmama konusunda kararsız. Sevilla, Valencia gibi takımlar İspanya'da hedefsiz. F.Bahçe ve G.Saray'ın hem ulusal hem kıtasal hedefleri var."

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Beşiktaş 15 7 4 4 26 19 25
6 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
7 Gaziantep FK 15 6 5 4 23 24 23
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
10 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
11 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
12 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 16 4 3 9 15 29 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.