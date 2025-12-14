14 Aralık
Samsunspor-Başakşehir
20:00
14 Aralık
Trabzonspor-Beşiktaş
20:00
14 Aralık
Gaziantep FK-Göztepe
0-017'
14 Aralık
Celta Vigo-Athletic Bilbao
18:15
14 Aralık
Strasbourg-Lorient
19:15
14 Aralık
Lens-Nice
19:15
14 Aralık
Auxerre-Lille
19:15
14 Aralık
Lyon-Le Havre
17:00
14 Aralık
Bologna-Juventus
22:45
14 Aralık
Genoa-Inter
20:00
14 Aralık
Udinese-SSC Napoli
17:00
14 Aralık
Fiorentina-Verona
17:00
14 Aralık
AC Milan-Sassuolo
0-119'
14 Aralık
Alaves-Real Madrid
23:00
14 Aralık
Levante-Villarreal
20:30
14 Aralık
Brentford-Leeds United
19:30
14 Aralık
Sevilla-Real Oviedo
16:00
14 Aralık
Karagümrük-Kocaelispor
17:00
14 Aralık
West Ham United-Aston Villa
17:00
14 Aralık
Sunderland-Newcastle
17:00
14 Aralık
N. Forest-Tottenham
17:00
14 Aralık
C.Palace-M.City
17:00
14 Aralık
Werder Bremen-VfB Stuttgart
21:30
14 Aralık
Bayern Munih-Mainz 05
19:30
14 Aralık
Freiburg-B. Dortmund
17:30
14 Aralık
Pendikspor-Iğdır FK
19:00
14 Aralık
Vanspor FK-Ümraniye
16:00
14 Aralık
Keçiörengücü-Esenler Erokspor
0-056'
14 Aralık
Erzurumspor-Bodrum FK
1-256'
14 Aralık
Marsilya-AS Monaco
22:45

Umut Camkıran, WBC Ağır Sıklet Asya Kemeri maçında galip!

Umut Camkıran, WBC Ağır Sıklet Asya Kemeri maçında Abel Pesut'u mağlup etti.

calendar 14 Aralık 2025 13:52
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Umut Camkıran, WBC Ağır Sıklet Asya Kemeri maçında galip!
Dünya Boks Konseyi (WBC) Ağır Sıklet Asya Kemeri'ni koruma maçında Umut Çamkıran, 18 maçta tek yenilgisi olan Hırvat rakibi Abel Pesut'u nakavt etti. RMO Boxing gecesi, İstanbul'da bir otelde gerçekleştirildi. Organizasyonda 25'inci maçına çıkan Umut Camkıran, kemer koruma maçında rakibini mağlup etmeyi başardı.

FAİR PLAY ÖDÜLÜ GETİREBİLECEK NAKAVT

Karşılaşmanın 3'üncü raundunda rakibini sert bir darbe ile grogi duruma sokan Umut Camkıran, yere düşmemesine rağmen gözleri kararan rakibine yeni bir vuruş yapmadı. Camkıran, hakemden saymasını istedi ancak rakip yere düşmediği için kurallar gereği hakem saymadı. O sırada toparlanan Abel Pesut bir süre daha devam etmek istese de Umut'tan sert bir darbe daha aldı. Pesut, yıkılmaktan son anda kendini kurtarsa da kendi ekseni etrafında dönmeye başladı. Bu sırada Umut rakibinin köşesinden maçı durdurmalarını istedi. Pesut, cevap verebilecek durumda olmadığı için hakem karşılaşmayı TKO ile sonuçlandırdı.

Bu nakavtla Umut Camkıran 25 maçta 25 galibiyete yükseldi. 23'üncü nakavtını elde eden Camkıran, rakibine 2'nci yenilgisini tattırdı. Camkıran'ın hedefi dünya sıralamasında ilk 15'e girmek.


ONUR KONUĞU IBF HAFİF SIKLET DÜNYA ŞAMPİYONU ELİF NUR 

Organizasyonun Onur konuğu ise dünya şampiyonu Elif Nur Turhan oldu. IBF'de şampiyon olduktan sonra İstanbul'a gelerek gecede yer alan Turhan, Umut Camkıran - Abel Pesut karşılaşmasını izledi. Desteklerinden dolayı herkese teşekkür ederken Turhan, "Beni çocuk oyuncağı gören rakiplerimi teker teker nakavt ederek şampiyon oldum" ifadelerini kullandı.

GECEDE 5 MAÇIN 4'Ü NAKAVTLA BİTTİ

RMO Boxing gecesinde yapılan 5 maçın 4'ü nakavtla sonuçlandı. 91 kiloda ringe çıkan Samet Ersoy, Macar rakibi Szekeres'i ilk rauntta nakavt etmeyi başardı. Yine 91 kiloda Onurcan Kabayel, İngiliz rakibi Hadley'i 2'nci rauntta nakavt etti. 63.5 kiloda Şiar Özgül ile Özbek Kamronbek Iskandarov'un mücadelesi ise oldukça heyecanlı geçti. İlk 3 rauntta rakibine karşı üstün bir performans sergileyen Özbek Iskandarov, 5'inci raundun son 5 saniyesinde nakavt oldu. Gecenin puanla biten tek karşılaşması ise Arnavut boksör Eris Bajra ise Tanzanyalı yenilgisiz boksör Makaveli Mponji'nin karşı karşıya geldiği mücadele oldu. Mücadelenin sonunda 3 hakemin de ortak kararı ile kazanan Bajra oldu ve rakibine ilk yenilgisini tattırdı.

Gecede oynanan karşılaşmalar ve sonuçları şöyle:

Umut Camkıran (3. Rd Nakavt) vs Abel Pesut - WBC Asya Ağır Sıklet Unvan Maçı

Şiar Özgül (5. Rd Nakavt) vs Kamronbek İskandarov –63.5 Kg

Eris Bajra (Puanla Kazandı) vs Makaveli Mponji –66.7 Kg

Onurcan Kabayel (2. Rd Nakavt) vs Mike Hadley –91 Kg

Samet Ersoy vs Norbert Szekeres – 91 Kg

