14 Aralık
Samsunspor-Başakşehir
20:00
14 Aralık
Trabzonspor-Beşiktaş
20:00
14 Aralık
Gaziantep FK-Göztepe
0-017'
14 Aralık
Celta Vigo-Athletic Bilbao
18:15
14 Aralık
Strasbourg-Lorient
19:15
14 Aralık
Lens-Nice
19:15
14 Aralık
Auxerre-Lille
19:15
14 Aralık
Lyon-Le Havre
17:00
14 Aralık
Bologna-Juventus
22:45
14 Aralık
Genoa-Inter
20:00
14 Aralık
Udinese-SSC Napoli
17:00
14 Aralık
Fiorentina-Verona
17:00
14 Aralık
AC Milan-Sassuolo
0-119'
14 Aralık
Alaves-Real Madrid
23:00
14 Aralık
Levante-Villarreal
20:30
14 Aralık
Brentford-Leeds United
19:30
14 Aralık
Sevilla-Real Oviedo
16:00
14 Aralık
Karagümrük-Kocaelispor
17:00
14 Aralık
West Ham United-Aston Villa
17:00
14 Aralık
Sunderland-Newcastle
17:00
14 Aralık
N. Forest-Tottenham
17:00
14 Aralık
C.Palace-M.City
17:00
14 Aralık
Werder Bremen-VfB Stuttgart
21:30
14 Aralık
Bayern Munih-Mainz 05
19:30
14 Aralık
Freiburg-B. Dortmund
17:30
14 Aralık
Pendikspor-Iğdır FK
19:00
14 Aralık
Vanspor FK-Ümraniye
16:00
14 Aralık
Keçiörengücü-Esenler Erokspor
0-056'
14 Aralık
Erzurumspor-Bodrum FK
1-256'
14 Aralık
Marsilya-AS Monaco
22:45

Zehra Gemi, Türkiye'nin ilk Dünya Dart Şampiyonu

16 yaşındaki milli sporcu Zehra Gemi, İngiltere'de düzenlenen WDF Kızlar Dünya Dart Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

calendar 14 Aralık 2025 13:02
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Zehra Gemi, Türkiye'nin ilk Dünya Dart Şampiyonu
İngiltere'de düzenlenen WDF Kızlar Dünya Dart Şampiyonası'nda birincilik elde eden milli sporcu Zehra Gemi, başarısını sürdürmek için ara vermeden çalışmalara başladı.
 
İngiltere'de 28 Kasım-7 Aralık tarihlerinde 84 ülkeden sporcuların katılımıyla gerçekleştirilen organizasyonda 16 yaşındaki milli sporcu Zehra Gemi, İrlandalı rakibi Rebecca Allen'i 3-0 mağlup ederek altın madalya kazanmanın gururunu yaşadı.
 
Türkiye'nin bu kategoride "ilk dünya şampiyonu" olan ve memleketi Denizli'de coşkuyla karşılanan Zehra, ayağının tozuyla yeni organizasyonlar için milli takım antrenörü Yusuf Can Korucu ile çalışmalara başladı.
 
Özel bir okulda lise eğitimine devam eden Zehra Gemi, AA muhabirine, 11 yaşında beden eğitimi öğretmeni Murat Barut'un okulda başlattığı dart kursları sayesinde bu sporla tanıştığını söyledi.
 
İspanya'daki Elektronik Dart Avrupa Şampiyonası'na giderken havalimanında valizinin kaybolması nedeniyle arkadaşının dartlarıyla çıktığı organizasyonda 5 madalya kazandığını anlatan Zehra, 13 yaşında giydiği milli formayla dünya şampiyonluğu hedefiyle çalıştığını aktardı.
 
Zehra Gemi, daha önce 6 kez Avrupa şampiyonu olduğunu ve İngiltere'deki organizasyona katılmak için dünya elemelerinde 64 sporcu içinden ilk ikiye girdiğini belirtti.
 
 
- "Mola vermeden hızla devam edeceğim"
 
Finaldeki İrlandalı rakibi ile geçen sene Macaristan'da karşılaştıklarını ifade eden Zehra Gemi, şunları kaydetti:
 
"Geçen sene çeyrek finalde beni elemişti. Ancak bu turnuvaya antrenörüm Yusuf hoca ve diğer antrenörümle çok iyi hazırlandık. Gerek fiziksel gerek mental olarak iyi durumdayım. Kazandığımız için mutluyum. Hiçbir zaman bırakmadım. Çalışmalarıma o zaman da devam etmiştim. Şimdi dünya şampiyonuyum. Çalışmalara mola vermeden hızla devam edeceğim. Ülkeme daha fazla madalya kazandırmak için elimden geleni yapacağım."
 
 
- "Genelde ilklere imza atıyor"
 
Milli takım antrenörü Yusuf Can Korucu ise Zehra Gemi'nin çok yetenekli olduğunu vurguladı.
 
Korucu, Zehra'nın küçük yaşlarda büyük rekorlar elde ettiğini belirterek, şöyle konuştu:
 
"Türkiye'de rekorları kırdı. Yıldız, genç ve büyükler kategorilerinde sezon sonunda Türkiye şampiyonu oldu. Genelde ilklere imza atıyor. Başarıları artarak, katlanarak devam etti. Dünya şampiyonluğu yolculuğu biraz zordu. Sağ olsun Zehra bizim sözümüzü dinledi, dediklerimizi yaptı. Kendisiyle beraber tam bir bütün olduk. Dünya şampiyonu oldu. Bu da tarihimizde ilk defa oldu ve bize nasip oldu. Tüm ülkeye armağan olsun."
 
Dartın devamlılık gerektiren bir branş olmasından dolayı çalışmalara ara vermeden devam ettiklerini aktaran Korucu, uluslararası arenada görünümü arttırmak için daha çok çalışacaklarını sözlerine ekledi.
 Reklam 
