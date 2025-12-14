Wesley Sneijder'in oğlu Jessey ilk maçına çıktı

Galatasaray ve dünya futbolunun efsane isimlerinden Wesley Sneijder'in oğlu Jessey Sneijder, profesyonel kariyerine ilk adımını attı.
19 yaşındaki genç futbolcu, Utrecht U21 formasıyla çıktığı maçta sahaya ilk kez profesyonel olarak çıktı.
Sneijder ailesinin ikinci kuşak temsilcisi Jessey'in ilk maçı, Hollanda'da büyük ilgiyle karşılandı.
Jessey'in sahadaki performansı ve gelecekteki kariyerine dair beklentiler, futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor.
Wesley Sneijder'in oğlu Jessey Sneijder, Utrecht U21 formasıyla ilk profesyonel maçına çıktı. pic.twitter.com/He5tzdowI9
