14 Aralık
Samsunspor-Başakşehir
20:00
14 Aralık
Trabzonspor-Beşiktaş
20:00
14 Aralık
Gaziantep FK-Göztepe
0-017'
14 Aralık
Celta Vigo-Athletic Bilbao
18:15
14 Aralık
Strasbourg-Lorient
19:15
14 Aralık
Lens-Nice
19:15
14 Aralık
Auxerre-Lille
19:15
14 Aralık
Lyon-Le Havre
17:00
14 Aralık
Bologna-Juventus
22:45
14 Aralık
Genoa-Inter
20:00
14 Aralık
Udinese-SSC Napoli
17:00
14 Aralık
Fiorentina-Verona
17:00
14 Aralık
AC Milan-Sassuolo
0-119'
14 Aralık
Alaves-Real Madrid
23:00
14 Aralık
Levante-Villarreal
20:30
14 Aralık
Brentford-Leeds United
19:30
14 Aralık
Sevilla-Real Oviedo
16:00
14 Aralık
Karagümrük-Kocaelispor
17:00
14 Aralık
West Ham United-Aston Villa
17:00
14 Aralık
Sunderland-Newcastle
17:00
14 Aralık
N. Forest-Tottenham
17:00
14 Aralık
C.Palace-M.City
17:00
14 Aralık
Werder Bremen-VfB Stuttgart
21:30
14 Aralık
Bayern Munih-Mainz 05
19:30
14 Aralık
Freiburg-B. Dortmund
17:30
14 Aralık
Pendikspor-Iğdır FK
19:00
14 Aralık
Vanspor FK-Ümraniye
16:00
14 Aralık
Keçiörengücü-Esenler Erokspor
0-056'
14 Aralık
Erzurumspor-Bodrum FK
1-256'
14 Aralık
Marsilya-AS Monaco
22:45

Karşıyaka liderlik yarışında hata yapmadı!

TFF 3.Lig 4.Grup maçında Karşıyaka, sahasında Bornova 1877'yi 3-1 yendi.

Karşıyaka liderlik yarışında hata yapmadı!
3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta geçen hafta yarıştaki en önemli rakiplerinden Eskişehirspor'a deplasmanda mağlup olarak yenilmezlik ünvanını yitiren Karşıyaka, Bornova 1877'yi 3-1 yenerek zirve mücadelesine tekrar ortak oldu.

Rakipleri lider Kütahyaspor ve Eskişehirspor'un berabere kaldığı haftada kayıp yaşamayan Karşıyaka, 30 puana ulaşarak Kütahya'yla arasındaki farkı 2 puana indirdi. İkinci sıradaki yerini koruyan yeşil-kırmızılı ekip Eskişehirspor'a da 3 puan fark attı.

Evinde oynadığı üst üste dördüncü maçı da kazanan, bu sezon ev sahibi olduğu 7 maçta 6 galibiyet 1 beraberlik alan Karşıyaka, şampiyonluk yarışındaki iddiasını tekrar kanıtladı. İlk 11'den 8 as futbolcusu bahis soruşturmasında hak mahrumiyeti cezası almasına rağmen şampiyonluk mücadelesinde çoğu altyapısından gençlerini sahaya sürerek hata yapmayan yeşil-kırmızılı ekip grupta 17 Aralık Çarşamba günü Söke 1970 SK'ya konuk olup 22 Aralık Çarşamba Tire 2021 FK'yla iç sahada karşılaşarak devreyi tamamlayacak.

ADEM-HAMZA KLASİĞİ


Karşıyaka'nın Bornova 1877 önündeki ilk golü önceki hafta Denizli İdmanyurdu galibiyetinde olduğu gibi Adem-Hamza ikilisiyle geldi. As futbolcuların bahis soruşturmasında hak mahrumiyeti cezası aldığı İzmir ekibinde profesyonel sözleşme imzalar imzalamaz ilk 11'de formayı sırtına geçiren 18 yaşındaki Adem Yeşilyurt, Denizli maçında olduğu gibi yine Hamza'ya müthiş bir asist yaparak rakibin kilidini açtı. Karşıyaka'ya büyük umutlarla geldikten sonra Yasin'in gerisinde yedek kalan Hamza, takım arkadaşı ceza aldıktan sonra bulduğu fırsatı iyi değerlendirip iç sahada üst üste ikinci golünü attı. Karşıyaka'nın ikinci golü de yine Denizli İdmanyurdu maçında olduğu gibi Onur'dan geldi. Yeşil-kırmızılıların altyapısından yetişerek geçen sezondan beri A takımda oynayan 20 yaşındaki Berat da profesyonel kariyerinin ilk golünü kaydetti.

KÜTAHYA'DAKİ PANKARTA TEPKİ

Karşıyaka Başkanı Aygün Cicibaş, dün oynanan Kütahyaspor-Eskişehirspor maçında Kütahya taraftarının açtığı pankarta tepki gösterdi.

Başkan Cicibaş, "Kütahyaspor tribünlerinde sergilenen ve Karşıyaka Spor Kulübü'nün armasını, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kulübümüze bizzat armağan ettiği ay-yıldızlı arma üzerinden çarpıtarak, aşağılayarak ve alay konusu haline getiren pankart açık bir saygısızlık, açık bir provokasyon ve açık bir hadsizliktir. Bu yapılan ne tribün mizahıdır ne de rekabetle açıklanabilir. Bu, Atatürk'ün mirasına uzanan bir saygısızlıktır. Karşıyaka Spor Kulübü'nün arması; oyuncak değildir, malzeme değildir, hiçbir kulübün, hiçbir tribünün eline verilecek bir sembol hiç değildir. O arma, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Karşıyaka'ya emanetidir. O emanete dil uzatan da, el uzatan da, görsel üzerinden çarpıtan da sadece Karşıyaka'ya değil, Cumhuriyet değerlerine saldırmış olur. Bu pankart kabul edilemez, savunulamaz, geçiştirilemez. Başta Kütahyaspor yönetimi olmak üzere, Türkiye Futbol Federasyonu ve ilgili tüm kurumlar bu skandal karşısında sessiz kalamaz. Bu pankartın derhal kaldırılması, sorumlular hakkında gerekli işlemlerin başlatılması zorunluluktur. Ama Atatürk'ün emanetine uzanan elleri asla görmezden gelmez. Karşıyaka susmaz. Karşıyaka eğilmez. Karşıyaka'nın armasına uzanan herkes, Karşıyaka'nın tamamını karşısında bulur" dedi.

 
 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 16 7 6 3 18 9 27
5 Beşiktaş 15 7 4 4 26 19 25
6 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
7 Gaziantep FK 16 6 6 4 23 24 24
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
10 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
11 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
12 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 16 4 3 9 15 29 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
