Fenerbahçe'den, Timber transferi için Avrupa vaati

Devre arası transfer dönemi için çalışmalarına başlayan Fenerbahçe , orta saha takviyesi konusunda rotasını netleştirdi.

Sarı-lacivertlilerin bu bölgedeki bir numaralı hedefinin Feyenoord forması giyen Quinten Timber olduğu öğrenildi.

24 yaşındaki Hollandalı futbolcunun Feyenoord ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor ve oyuncunun takımdan ayrılması bekleniyor. Bu durumu fırsat olarak gören Fenerbahçe yönetimi, Timber cephesiyle temasa geçti.

Yıldız orta saha, yapılan ilk görüşmede kariyerini Avrupa'nın üst düzey liglerinde sürdürmek istediğini belirterek Fenerbahçe'ye henüz olumlu yanıt vermedi.

AVRUPA LİGİ'NDE FİNAL VAATİ

Ancak görüşmelerin perde arkasında dikkat çeken detaylar da ortaya çıktı. Sarı-lacivertlilerin Timber'e, "Biz UEFA Avrupa Ligi'nde final hedefliyoruz. Seninle birlikte UEFA'da final oynarız" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Bu sözlerle Fenerbahçe'nin yalnızca bir transfer girişiminde bulunmadığı, aynı zamanda Avrupa hedefini ve vizyonunu da oyuncuya net bir şekilde aktardığı belirtiliyor.

Timber'in henüz yeşil ışık yakmamasına rağmen, kulübün iki yönlü oynayabilen, modern ve dinamik bir orta saha profili arayışında olduğu vurgulandı.

PİYASA DEĞERİ

2022 yılında 7,4 milyon euro bonservis bedeliyle Utrecht'ten Feyenoord'a transfer olan Quinten Timber, sezon başında UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme maçında Fenerbahçe'ye karşı gol atmıştı.

24 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değerinin ise 25 milyon euro olduğu ifade ediliyor.