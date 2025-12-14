14 Aralık
Samsunspor-Başakşehir
20:00
14 Aralık
Trabzonspor-Beşiktaş
20:00
14 Aralık
Gaziantep FK-Göztepe
14:30
14 Aralık
Celta Vigo-Athletic Bilbao
18:15
14 Aralık
Strasbourg-Lorient
19:15
14 Aralık
Lens-Nice
19:15
14 Aralık
Auxerre-Lille
19:15
14 Aralık
Lyon-Le Havre
17:00
14 Aralık
Bologna-Juventus
22:45
14 Aralık
Genoa-Inter
20:00
14 Aralık
Udinese-SSC Napoli
17:00
14 Aralık
Fiorentina-Verona
17:00
14 Aralık
AC Milan-Sassuolo
14:30
14 Aralık
Alaves-Real Madrid
23:00
14 Aralık
Levante-Villarreal
20:30
14 Aralık
Brentford-Leeds United
19:30
14 Aralık
Sevilla-Real Oviedo
16:00
14 Aralık
Karagümrük-Kocaelispor
17:00
14 Aralık
West Ham United-Aston Villa
17:00
14 Aralık
Sunderland-Newcastle
17:00
14 Aralık
N. Forest-Tottenham
17:00
14 Aralık
C.Palace-M.City
17:00
14 Aralık
Werder Bremen-VfB Stuttgart
21:30
14 Aralık
Bayern Munih-Mainz 05
19:30
14 Aralık
Freiburg-B. Dortmund
17:30
14 Aralık
Pendikspor-Iğdır FK
19:00
14 Aralık
Vanspor FK-Ümraniye
16:00
14 Aralık
Keçiörengücü-Esenler Erokspor
13:30
14 Aralık
Erzurumspor-Bodrum FK
13:30
14 Aralık
Marsilya-AS Monaco
22:45

Fenerbahçe'den, Timber transferi için Avrupa vaati

Fenerbahçe, devre arası transferinde Feyenoord'un 24 yaşındaki yıldızı Quinten Timber için harekete geçti.

Devre arası transfer dönemi için çalışmalarına başlayan Fenerbahçe, orta saha takviyesi konusunda rotasını netleştirdi.
 
Sarı-lacivertlilerin bu bölgedeki bir numaralı hedefinin Feyenoord forması giyen Quinten Timber olduğu öğrenildi.
 
24 yaşındaki Hollandalı futbolcunun Feyenoord ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor ve oyuncunun takımdan ayrılması bekleniyor. Bu durumu fırsat olarak gören Fenerbahçe yönetimi, Timber cephesiyle temasa geçti.
 
Yıldız orta saha, yapılan ilk görüşmede kariyerini Avrupa'nın üst düzey liglerinde sürdürmek istediğini belirterek Fenerbahçe'ye henüz olumlu yanıt vermedi.
 
AVRUPA LİGİ'NDE FİNAL VAATİ
 
Ancak görüşmelerin perde arkasında dikkat çeken detaylar da ortaya çıktı. Sarı-lacivertlilerin Timber'e, "Biz UEFA Avrupa Ligi'nde final hedefliyoruz. Seninle birlikte UEFA'da final oynarız" ifadelerini kullandığı öğrenildi.
 
Bu sözlerle Fenerbahçe'nin yalnızca bir transfer girişiminde bulunmadığı, aynı zamanda Avrupa hedefini ve vizyonunu da oyuncuya net bir şekilde aktardığı belirtiliyor.
 
Timber'in henüz yeşil ışık yakmamasına rağmen, kulübün iki yönlü oynayabilen, modern ve dinamik bir orta saha profili arayışında olduğu vurgulandı.
 
PİYASA DEĞERİ
 
2022 yılında 7,4 milyon euro bonservis bedeliyle Utrecht'ten Feyenoord'a transfer olan Quinten Timber, sezon başında UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme maçında Fenerbahçe'ye karşı gol atmıştı.
 
24 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değerinin ise 25 milyon euro olduğu ifade ediliyor.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Beşiktaş 15 7 4 4 26 19 25
6 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
7 Gaziantep FK 15 6 5 4 23 24 23
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
10 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
11 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
12 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 16 4 3 9 15 29 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
