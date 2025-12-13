MasterChef Altın Kupa eleme adayı kim oldu? 12 Aralık MasterChef All Star eleme adayları gündemde!

Şefler Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya, haftanın beşinci dokunulmazlık oyununda yarışmacılardan deniz ürünleri ve sebzeleri ön plana çıkaran tabaklar hazırlamalarını istedi. Düello formatında gerçekleşen mücadelede kırmızı ve mavi takım yarışmacıları, belirlenen eşleşmelerle tezgah başına geçti. Peki, MasterChef Altın Kupa eleme adayı kim oldu?

MasterChef Türkiye All Star Altın Kupa'da 12 Aralık 2025 Cuma akşamı yayınlanan bölümde haftanın son eleme adayı belli oldu. Bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacı Çağatay, yaptığı değerlendirme sonrası eleme potasına Kerem'i gönderdi. Kerem haftanın 5. ve son eleme adayı olarak potaya girdi.

Haftanın 5. dokunulmazlık oyununda şeflerin belirlediği konseptte mücadele eden kırmızı ve mavi takım arasında kazanan taraf bir kez daha kırmızı takım oldu. Sergen kaptanlığındaki kırmızı takım, şeflerin oy birliğiyle dokunulmazlığı kazanarak haftayı 5-0'lık üstünlükle tamamladı.

Takım dokunulmazlığını kaybeden mavi takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlık için tezgah başına geçti. Tavuk ve ananasla en orijinal tabakların hazırlandığı bireysel oyunda en başarılı tabağı yapan isim Çağatay oldu. Şeflerin kararıyla bireysel dokunulmazlığı kazanan Çağatay, eleme adayını belirleme hakkını elde etti.