Haber Tarihi: 13 Aralık 2025 12:11 - Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2025 12:11

MasterChef Altın Kupa eleme adayı kim oldu? 12 Aralık MasterChef All Star eleme adayları gündemde!

TV8'de yayınlanan MasterChef Altın Kupa 12 Aralık 2025 Cuma akşamı ekrana gelen bölümüyle izleyiciyi yine ekran başına kilitledi. Haftanın final dokunulmazlık oyununun oynandığı gecede hem takım mücadelesi hem de bireysel yarışma büyük heyecana sahne oldu. MasterChef Altın Kupa eleme adayı kim oldu netlik kazandı!

Şefler Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya, haftanın beşinci dokunulmazlık oyununda yarışmacılardan deniz ürünleri ve sebzeleri ön plana çıkaran tabaklar hazırlamalarını istedi. Düello formatında gerçekleşen mücadelede kırmızı ve mavi takım yarışmacıları, belirlenen eşleşmelerle tezgah başına geçti. Peki, MasterChef Altın Kupa eleme adayı kim oldu?
MASTERCHEF ALTIN KUPA ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef Türkiye All Star Altın Kupa'da 12 Aralık 2025 Cuma akşamı yayınlanan bölümde haftanın son eleme adayı belli oldu. Bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacı Çağatay, yaptığı değerlendirme sonrası eleme potasına Kerem'i gönderdi. Kerem haftanın 5. ve son eleme adayı olarak potaya girdi.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

Haftanın 5. dokunulmazlık oyununda şeflerin belirlediği konseptte mücadele eden kırmızı ve mavi takım arasında kazanan taraf bir kez daha kırmızı takım oldu. Sergen kaptanlığındaki kırmızı takım, şeflerin oy birliğiyle dokunulmazlığı kazanarak haftayı 5-0'lık üstünlükle tamamladı.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?

Takım dokunulmazlığını kaybeden mavi takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlık için tezgah başına geçti. Tavuk ve ananasla en orijinal tabakların hazırlandığı bireysel oyunda en başarılı tabağı yapan isim Çağatay oldu. Şeflerin kararıyla bireysel dokunulmazlığı kazanan Çağatay, eleme adayını belirleme hakkını elde etti.
