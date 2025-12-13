Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Emre Mor için dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
Tecrübeli futbolcunun geleceği henüz netlik kazanmazken, Emre Mor'a Süper Lig'den talip çıktığı öne sürüldü.
GENÇLERBİRLİĞİ'NE TRANSFER GERÇEKLEŞMEDİ
Sabah'ın haberine göre; Volkan Demirel'in görev yaptığı dönemde Gençlerbirliği ile anlaşan Emre Mor'un transferi Başkent ekibinde yaşanan teknik direktör değişimi sonrası suya düşmüştü.
KOCAELİSPOR TALİP
Emre Mor'a Selçuk İnan yönetimindeki Kocaelispor'un talip olduğu belirtildi. 28 yaşındaki kanat oyuncusu, bu sezon Fenerbahçe'de hiçbir resmi maçta forma şansı bulamadı.
Sarı-lacivertli kulüple olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Emre Mor'un güncel piyasa değeri 1 milyon euro.
Tecrübeli futbolcunun geleceği henüz netlik kazanmazken, Emre Mor'a Süper Lig'den talip çıktığı öne sürüldü.
GENÇLERBİRLİĞİ'NE TRANSFER GERÇEKLEŞMEDİ
Sabah'ın haberine göre; Volkan Demirel'in görev yaptığı dönemde Gençlerbirliği ile anlaşan Emre Mor'un transferi Başkent ekibinde yaşanan teknik direktör değişimi sonrası suya düşmüştü.
KOCAELİSPOR TALİP
Emre Mor'a Selçuk İnan yönetimindeki Kocaelispor'un talip olduğu belirtildi. 28 yaşındaki kanat oyuncusu, bu sezon Fenerbahçe'de hiçbir resmi maçta forma şansı bulamadı.
Sarı-lacivertli kulüple olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Emre Mor'un güncel piyasa değeri 1 milyon euro.