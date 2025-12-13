12 Aralık
Kasımpaşa-Gençlerbirliği
0-0
12 Aralık
A.Demirspor-Boluspor
1-6
12 Aralık
Union Berlin-RB Leipzig
3-1
12 Aralık
Real Sociedad-Girona
1-2
12 Aralık
Lecce-Pisa
1-0
12 Aralık
Angers-Nantes
4-1
12 Aralık
Greuther Fürth-Hertha Berlin
3-3
12 Aralık
Dynamo Dresden-E.Braunschweig
2-3
12 Aralık
Standard Liege-OH Leuven
0-1

Real Sociedad'a sahasında şok: Girona

La Liga'nın 16. haftasında Girona, Real Sociedad'ı deplasmanda 2-1 mağlup etti.

calendar 13 Aralık 2025 01:20
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Real Sociedad'a sahasında şok: Girona
La Liga'nın 16. haftasında Real Sociedad, Girona'yı ağırladı.

Reale Arena'da oynanan mücadeleyi Girona, deplasmanda 2-1 kazandı.

Girona'ya galibiyeti getiren golleri 76 ve 84. dakikalarda Viktor Tsygankov(2) kaydetti. Real Sociedad'ın tek golünü ise 35'te Gonçalo Guedes kaydetti.

Fenerbahçe'den kiralık olarak Girona'ya giden Dominik Livakovic, bu maçta süre bulamadı.

Bu sonuçla birlikte Girona ligdeki puanını 15'e çıkarırken Real Sociedad ise 16 puanda kaldı.

La Liga'nın 17. haftasında Real Sociedad, Levante deplasmanına gidecek. Girona ise Atletico Madrid'i konuk edecek.
  
