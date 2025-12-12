Kaynaklara göre Chicago Bulls, Anthony Davis ile ilgilenmiyor ancak Jonathan Kuminga konusunda yakından takip edilmesi gereken takımlar arasında yer alıyor.Son günlerde çıkan haberlerin aksine, Chicago Bulls'un All-Star uzun Anthony Davis için bir hamle yapması beklenmiyor. NBA kulislerinde konuşulan iddialara göre Bulls yönetimi, Davis'i takas hedefleri arasına almış değil.Öte yandan deneyimli NBA muhabiri Marc Stein'e göre Chicago, Golden State Warriors forması giyen Jonathan Kuminga için potansiyel alıcılar arasında dikkatle izlenmesi gereken ekiplerden biri konumunda.Stein, konuya ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:Son iki sezonda çok sayıda sakatlık yaşayan ve 32 yaşına gelmiş olan Davis'in, Bulls'un devam eden yeniden yapılanma takvimiyle tam anlamıyla örtüşmediği değerlendiriliyor. Bu nedenle Bulls açısından Kuminga'ya yönelmenin, Josh Giddey etrafında şekillenen genç çekirdek doğrultusunda daha mantıklı bir hamle olduğu düşünülüyor.Golden State Warriors'ta son dönemde aldığı "DNP" (oynamadı) kararlarıyla birlikte yoğun takas söylentilerinin odağı haline gelen Kuminga'nın, geçtiğimiz eylül ayında imzaladığı iki yıl ve 48,5 milyon dolarlık sözleşme uzatması nedeniyle 15 Ocak itibarıyla resmen takas edilebilir hale gelmesi bekleniyor. Bu tarihten sonra Warriors'ın Kuminga'yı elden çıkarması öngörülüyor.Chicago Bulls'un, son birkaç yıl içerisinde Warriors ile yaptığı takas görüşmelerinde Kuminga'ya ilgi gösterdiği de biliniyor.Bulls cephesi ise şu aşamada önceliğini mevcut kötü gidişata son vermeye vermiş durumda. Chicago, yedi maçlık mağlubiyet serisini sonlandırmak için Cuma günü Charlotte Hornets ile karşı karşıya gelecek.