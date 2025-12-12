12 Aralık
Kasımpaşa-Gençlerbirliği
20:00
12 Aralık
A.Demirspor-Boluspor
1-6
12 Aralık
Union Berlin-RB Leipzig
22:30
12 Aralık
Real Sociedad-Girona
23:00
12 Aralık
Lecce-Pisa
22:45
12 Aralık
Angers-Nantes
22:45
12 Aralık
Greuther Fürth-Hertha Berlin
20:30
12 Aralık
Dynamo Dresden-E.Braunschweig
20:30
12 Aralık
Standard Liege-OH Leuven
22:45

Bulls, Davis defterini kapattı; Kuminga takibi sürüyor

Kaynaklara göre Chicago Bulls, Anthony Davis ile ilgilenmiyor ancak Jonathan Kuminga konusunda yakından takip edilmesi gereken takımlar arasında yer alıyor.

calendar 12 Aralık 2025 16:04 | Son Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2025 16:06
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Bulls, Davis defterini kapattı; Kuminga takibi sürüyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Kaynaklara göre Chicago Bulls, Anthony Davis ile ilgilenmiyor ancak Jonathan Kuminga konusunda yakından takip edilmesi gereken takımlar arasında yer alıyor.

Son günlerde çıkan haberlerin aksine, Chicago Bulls'un All-Star uzun Anthony Davis için bir hamle yapması beklenmiyor. NBA kulislerinde konuşulan iddialara göre Bulls yönetimi, Davis'i takas hedefleri arasına almış değil.

Öte yandan deneyimli NBA muhabiri Marc Stein'e göre Chicago, Golden State Warriors forması giyen Jonathan Kuminga için potansiyel alıcılar arasında dikkatle izlenmesi gereken ekiplerden biri konumunda.


Stein, konuya ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

"Bugüne kadar Bulls'un, Mavericks forması giyen uzun oyuncu (ve Chicago doğumlu) Anthony Davis'e yönelik süregelen takas söylentilerini hayata geçirmeyi planladığına dair herhangi bir kanıt bulunmuyor. Ancak bu hafta bana Chicago'nun, Golden State'in Jonathan Kuminga'sı söz konusu olduğunda izlenmesi gereken takımlar arasında kalmaya devam etmesi gerektiği bildirildi."

Son iki sezonda çok sayıda sakatlık yaşayan ve 32 yaşına gelmiş olan Davis'in, Bulls'un devam eden yeniden yapılanma takvimiyle tam anlamıyla örtüşmediği değerlendiriliyor. Bu nedenle Bulls açısından Kuminga'ya yönelmenin, Josh Giddey etrafında şekillenen genç çekirdek doğrultusunda daha mantıklı bir hamle olduğu düşünülüyor.

Golden State Warriors'ta son dönemde aldığı "DNP" (oynamadı) kararlarıyla birlikte yoğun takas söylentilerinin odağı haline gelen Kuminga'nın, geçtiğimiz eylül ayında imzaladığı iki yıl ve 48,5 milyon dolarlık sözleşme uzatması nedeniyle 15 Ocak itibarıyla resmen takas edilebilir hale gelmesi bekleniyor. Bu tarihten sonra Warriors'ın Kuminga'yı elden çıkarması öngörülüyor.

Chicago Bulls'un, son birkaç yıl içerisinde Warriors ile yaptığı takas görüşmelerinde Kuminga'ya ilgi gösterdiği de biliniyor.

Bulls cephesi ise şu aşamada önceliğini mevcut kötü gidişata son vermeye vermiş durumda. Chicago, yedi maçlık mağlubiyet serisini sonlandırmak için Cuma günü Charlotte Hornets ile karşı karşıya gelecek.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Beşiktaş 15 7 4 4 26 19 25
6 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
7 Gaziantep FK 15 6 5 4 23 24 23
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 15 3 8 4 14 14 17
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Antalyaspor 15 4 3 8 14 25 15
14 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
15 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.