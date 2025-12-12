Uğurcan Çakır, Antalyaspor maçında yok!

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında yarın deplasmanda Hesap.com Antalyaspor ile karşılaşacak Galatasaray'ın kamp kadrosu açıklandı.
Galatasaray'da son oynanan Monaco maçında sakatlanan ve oyundan çıkmak zorunda kalan Uğurcan Çakır, Antalyaspor kafilesinde yer almadı.
Öte yandan Berkan Kutlu, Kaan Ayhan, Wilfried Singo ve Mario Lemina sakatlıkları nedeniyle kamp kadrosunda yer almadı
Galatasaray'ın Antalyaspor maçının kamp kadrosunda şu isimler bulunuyor:
Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Leroy Sane, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Yusuf Demir, Gökdeniz Gürpüz, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Kazımcan Karataş, Arda Ünyay.
