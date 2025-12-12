12 Aralık
Galatasaray ile Antalyaspor arasında 59. randevu

Galatasaray, Süper Lig'de Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak. İki ekip, 59. kez karşı karşıya gelecek.

calendar 12 Aralık 2025 11:12
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Galatasaray ile Antalyaspor arasında 59. randevu
Galatasaray ile Antalyaspor, Süper Lig'de cumartesi 59. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 58 maçta sarı-kırmızılılar 37, kırmızı-beyazlılar 7 galibiyet aldı, taraflar 14 müsabakada ise eşitliği bozamadı.

Galatasaray'ın 115 golüne, Akdeniz ekibi 49 golle karşılık verdi.


- Galatasaray son 18 maçta mağlup olmadı

Galatasaray, Antalyaspor ile ligde oynadığı son 18 müsabakada mağlubiyet yaşamadı.

Sarı-kırmızılı takımı son olarak 2015-2016 sezonunun ikinci yarısında 4-2 mağlup etmeyi başaran Antalyaspor, rakibiyle daha sonra yaptığı lig maçlarında galibiyet elde edemedi.

Bu süreçte 14 galibiyet, 4 beraberlik alan Galatasaray, 41 gol attı. Antalyaspor ise galibiyete hasret kaldığı 18 maçta fileleri 9 kez havalandırabildi.

- Sarı-kırmızılı ekip, son 6 maçı kazandı

Galatasaray, Akdeniz temsilcisiyle yaptığı son 6 maçı da galibiyetle tamamladı.

Antalyaspor karşısında son puan kaybını 2021-2022 sezonunun ikinci yarısında 1-1'lik skorla yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 6 lig müsabakasını da kazandı. Galatasaray, bu süreçte 14 gol atarken kalesinde sadece 2 gol gördü.

- Antalya'daki maçlar

Galatasaray ile Antalyaspor, lig tarihinde Antalya'da 29 maç yaptı.

Antalya'daki maçlarda Galatasaray 18, ev sahibi ekip 3 kez galip geldi, 8 müsabaka da berabere sonuçlandı. Sarı-kırmızılı takım, dış sahada Antalyaspor'a 53 gol atarken kalesinde 24 gol gördü.

Galatasaray, Antalyaspor ile deplasmanda yaptığı son 9 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik alarak mağlup olmadı.

Sarı-kırmızılı ekip, Antalyaspor'a konuk olduğu 3 dışı saha maçını da gol yemeden kazandı.

