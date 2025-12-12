Beşiktaş'ta Afrika Kupası sorunu!

Beşiktaş, Afrika Kupası nedeniyle iki kilit isimden yararlanamayacak.
Wifried Ndidi ve El Bilal Toure, Afrika Kupası nedeniyle bir süre Beşiktaş'tan ayrı kalacak.
Ndidi Nijerya'nın, Bilal Mali'nin başarısı için ter dökecek. Turnuvanın oynanacağı süre boyunca bu iki isimden faydalanamayacak olan Sergen Yalçın alternatif planlar üzerinde çalışmaya başladı.
PERFORMANSLARI
Nijerya'nın kaptanı Ndidi, 15 maçta görev aldı ve 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi. El Bilal Toure ise 4 gol, 3 asistlik performans gösterdi.
