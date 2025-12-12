12 Aralık
Beşiktaş'ta Afrika Kupası sorunu!

Beşiktaş, Ndidi ile El Bilal Toure'den Afrika Kupası boyunca yararlanamayacak.

calendar 12 Aralık 2025 09:35
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.



Beşiktaş, Afrika Kupası nedeniyle iki kilit isimden yararlanamayacak.

Wifried Ndidi ve El Bilal Toure, Afrika Kupası nedeniyle bir süre Beşiktaş'tan ayrı kalacak.

Ndidi Nijerya'nın, Bilal Mali'nin başarısı için ter dökecek. Turnuvanın oynanacağı süre boyunca bu iki isimden faydalanamayacak olan Sergen Yalçın alternatif planlar üzerinde çalışmaya başladı.

PERFORMANSLARI

Nijerya'nın kaptanı Ndidi, 15 maçta görev aldı ve 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi. El Bilal Toure ise 4 gol, 3 asistlik performans gösterdi. 

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Beşiktaş 15 7 4 4 26 19 25
6 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
7 Gaziantep FK 15 6 5 4 23 24 23
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 15 3 8 4 14 14 17
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Antalyaspor 15 4 3 8 14 25 15
14 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
15 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
