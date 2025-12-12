Galatasaray'da maaş gerçeği!

Galatasaray'da Ekim ve Kasım ayı maaşlarının ödenmediği ortaya çıktı.
Sarı-kırmızılı yönetim bu süreçte oyuncularının Bodo/Glimt ve Ajax maçlarını galibiyet primleri ile ödüllendirdi, takıma yaklaşık 1 milyon Euro'nun üzerinde ödeme yapıldı.
Yeni yıla kadar iki aylık maaşların da hesaplara yatırılması bekleniyor.
