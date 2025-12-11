11 Aralık
Samsunspor-AEK Athens
1-2
11 Aralık
Brann-Fenerbahçe
0-3DA
11 Aralık
Nice-Braga
0-1
11 Aralık
FC Utrecht-N. Forest
1-2
11 Aralık
Ferencvaros-Rangers
2-1
11 Aralık
Young Boys-Lille
1-0
11 Aralık
FC Porto-Malmö FF
2-0DA
11 Aralık
Lyon-Go Ahead Eagles
2-1DA
11 Aralık
Celtic-Roma
0-3DA
11 Aralık
Basel-Aston Villa
1-1DA
11 Aralık
Freiburg-RB Salzburg
0-0DA
11 Aralık
FCSB-Feyenoord
1-2DA
11 Aralık
Celta Vigo-Bologna
1-0DA
11 Aralık
Panathinaikos-Viktoria Plzen
0-0DA
11 Aralık
Fiorentina-Dynamo Kiev
2-1
11 Aralık
Lech Poznan-Mainz 05
1-1DA

Igor Jesus, Nottingham'ı kurtardı

Nottingham Forest, Utrecht deplasmanında Igor Jesus'un son dakikalarda gelen golüyle kazandı.

calendar 11 Aralık 2025 22:46
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Igor Jesus, Nottingham'ı kurtardı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

UEFA Avrupa Ligi 6. Maç haftasında Utrecht ile Nottingham Forest karşı karşıya geldi. Galgenwaard'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Nottingham 2-1'lik skorla kazandı.

Konuk ekip Nottingham, 52. dakikada Arnaud Kalimuendo ile öne geçti. Utrecht, 73. dakikada Mike van der Hoorn ile eşitliği sağladı.

Igor Jesus, 88. dakikada Nottingham'a 3 puanı getiren golü attı.

Bu sonucun ardından Nottingham 11 puana yükselirken, Utrecht ise 1 puanda kaldı.

Nottingham, gelecek hafta Braga'ya konuk olacak. Utrecht ise Genk'i ağırlayacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Beşiktaş 15 7 4 4 26 19 25
6 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
7 Gaziantep FK 15 6 5 4 23 24 23
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 15 3 8 4 14 14 17
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Antalyaspor 15 4 3 8 14 25 15
14 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
15 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
