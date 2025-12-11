Igor Jesus, Nottingham'ı kurtardı

UEFA Avrupa Ligi 6. Maç haftasında Utrecht ile Nottingham Forest karşı karşıya geldi. Galgenwaard'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Nottingham 2-1'lik skorla kazandı.
Konuk ekip Nottingham, 52. dakikada Arnaud Kalimuendo ile öne geçti. Utrecht, 73. dakikada Mike van der Hoorn ile eşitliği sağladı.
Igor Jesus, 88. dakikada Nottingham'a 3 puanı getiren golü attı.
Bu sonucun ardından Nottingham 11 puana yükselirken, Utrecht ise 1 puanda kaldı.
Nottingham, gelecek hafta Braga'ya konuk olacak. Utrecht ise Genk'i ağırlayacak.
