Sacramento Kings'in, yaz döneminde sınırlı serbest oyuncu olan Jonathan Kuminga için en ciddi rakip olarak görüldükten sonra bile ilgilerini korudukları bildirildi.Andscape'ten Marc J. Spears tarafından aktarılan habere göre NBA Today programında konuşan Spears, Sacramento'nun Kuminga fikrinden vazgeçmediğini, ancak yaz aylarına kıyasla takas karşılığı verme isteğinin değiştiğini söyledi.Spears, Kings'in geçmişteki teklif hazırlığını hatırlatarak,dedi.Ancak takımın tutumunun artık farklı olduğunu belirterek,ifadelerini ekledi.Kuminga, Warriors formasıyla 5 sezon oynadı; 275 normal sezon maçında 12.5 sayı ve 4.2 ribaund ortalamaları tutturdu. Ayrıca bir NBA şampiyonluğu kazandı.