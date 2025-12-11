11 Aralık
Samsunspor-AEK Athens
20:45
11 Aralık
Brann-Fenerbahçe
23:00
11 Aralık
Nice-Braga
20:45
11 Aralık
FC Utrecht-N. Forest
20:45
11 Aralık
Ferencvaros-Rangers
20:45
11 Aralık
Young Boys-Lille
20:45
11 Aralık
FC Porto-Malmö FF
23:00
11 Aralık
Lyon-Go Ahead Eagles
23:00
11 Aralık
Celtic-Roma
23:00
11 Aralık
Basel-Aston Villa
23:00
11 Aralık
Freiburg-RB Salzburg
23:00
11 Aralık
FCSB-Feyenoord
23:00
11 Aralık
Celta Vigo-Bologna
23:00
11 Aralık
Panathinaikos-Viktoria Plzen
23:00
11 Aralık
Fiorentina-Dynamo Kiev
20:45
11 Aralık
Lech Poznan-Mainz 05
23:00

Kings'in Jonathan Kuminga'ya ilgisi devam ediyor

Sacramento Kings'in, yaz döneminde sınırlı serbest oyuncu olan Jonathan Kuminga için en ciddi rakip olarak görüldükten sonra bile ilgilerini korudukları bildirildi.

Andscape'ten Marc J. Spears tarafından aktarılan habere göre NBA Today programında konuşan Spears, Sacramento'nun Kuminga fikrinden vazgeçmediğini, ancak yaz aylarına kıyasla takas karşılığı verme isteğinin değiştiğini söyledi.

Spears, Kings'in geçmişteki teklif hazırlığını hatırlatarak, "O dönem Malik Monk ve bir birinci tur seçimi masaya konmuştu," dedi.


Ancak takımın tutumunun artık farklı olduğunu belirterek, "Bence artık o birinci tur seçeneği masada olmaz," ifadelerini ekledi.

Kuminga, Warriors formasıyla 5 sezon oynadı; 275 normal sezon maçında 12.5 sayı ve 4.2 ribaund ortalamaları tutturdu. Ayrıca bir NBA şampiyonluğu kazandı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Beşiktaş 15 7 4 4 26 19 25
6 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
7 Gaziantep FK 15 6 5 4 23 24 23
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 15 3 8 4 14 14 17
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Antalyaspor 15 4 3 8 14 25 15
14 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
15 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
