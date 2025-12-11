Galatasaray'da mühendislik hatası!

Galatasaray çeyrek final hayali kurduğu Şampiyonlar Ligi'nde ilk 24'ü zora soktu.



US Gilloise'nin ardından Monaco'ya kaybeden sarı-kırmızılı takım, 9 puanda kalırken 21 Ocak'taki Atletico Madrid maçı final havasına büründü. Liverpool, Bodo/Glimt ve Ajax'ı yenerek havaya giren G.Saray'ın hızını sakatlıklar kesti.



Son iki ayda sırasıyla Wilfried Singo, İlkay Gündoğan, Yunus Akgün, Victor Osimhen, Mario Lemina, Kaan Ayhan, Berkan Kutlu ve Ismail Jakobs takımı yalnız bıraktı. Kulübesi zayıflayan sarı kırmızılılarda Uğurcan Çakır da Monaco deplasmanında sakatlandı ve çıktıktan hemen sonra yenilgiye sebep olan gol geldi.

Kadro mühendisliğinde hata yapan teknik direktör Okan Buruk; sakatlıklara çare bulamazken, bu sürece cezalı oyuncular da eklenince istenmeyen sonuçlar art arda geldi. Kulübeden katkı alamayan tecrübeli çalıştırıcı, Lemina'nın boşluğunu dolduramadı.