10 Aralık
Villarreal-Kopenhag
2-3
10 Aralık
Qarabag FK-Ajax
2-4
10 Aralık
Juventus-Pafos FC
2-0
10 Aralık
Real Madrid-M.City
1-2
10 Aralık
B. Dortmund-Bodo/Glimt
2-2
10 Aralık
Athletic Bilbao-PSG
0-0
10 Aralık
Leverkusen-Newcastle
2-2
10 Aralık
Club Brugge-Arsenal
0-3
10 Aralık
Benfica-SSC Napoli
2-0

Galatasaray'da mühendislik hatası!

Sakatlıklar ve formsuzlukların üst üste gelmesiyle darbeler alan Galatasaray, Monaco yenilgisi sonrası Şampiyonlar Ligi'nde ilk 24 için kritik viraja girdi.

11 Aralık 2025
Haber: Sabah
Galatasaray'da mühendislik hatası!
Galatasaray çeyrek final hayali kurduğu Şampiyonlar Ligi'nde ilk 24'ü zora soktu. 

US Gilloise'nin ardından Monaco'ya kaybeden sarı-kırmızılı takım, 9 puanda kalırken 21 Ocak'taki Atletico Madrid maçı final havasına büründü. Liverpool, Bodo/Glimt ve Ajax'ı yenerek havaya giren G.Saray'ın hızını sakatlıklar kesti.

Son iki ayda sırasıyla Wilfried Singo, İlkay Gündoğan, Yunus Akgün, Victor Osimhen, Mario Lemina, Kaan Ayhan, Berkan Kutlu ve Ismail Jakobs takımı yalnız bıraktı. Kulübesi zayıflayan sarı kırmızılılarda Uğurcan Çakır da Monaco deplasmanında sakatlandı ve çıktıktan hemen sonra yenilgiye sebep olan gol geldi.



MARIO LEMİNA'NIN YERİ DOLMADI

Kadro mühendisliğinde hata yapan teknik direktör Okan Buruk; sakatlıklara çare bulamazken, bu sürece cezalı oyuncular da eklenince istenmeyen sonuçlar art arda geldi. Kulübeden katkı alamayan tecrübeli çalıştırıcı, Lemina'nın boşluğunu dolduramadı.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Beşiktaş 15 7 4 4 26 19 25
6 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
7 Gaziantep FK 15 6 5 4 23 24 23
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 15 3 8 4 14 14 17
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Antalyaspor 15 4 3 8 14 25 15
14 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
15 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
