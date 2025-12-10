10 Aralık
Villarreal-Kopenhag
2-3
10 Aralık
Qarabag FK-Ajax
2-4
10 Aralık
Juventus-Pafos FC
2-080'
10 Aralık
Real Madrid-M.City
1-276'
10 Aralık
B. Dortmund-Bodo/Glimt
2-278'
10 Aralık
Athletic Bilbao-PSG
0-080'
10 Aralık
Leverkusen-Newcastle
1-278'
10 Aralık
Club Brugge-Arsenal
0-377'
10 Aralık
Benfica-SSC Napoli
2-079'

Galatasaray Çağdaş Faktoring, Prag'da mağlup

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi 2. tur E Grubu'ndaki ilk maçında USK Prag'a 64-55 yenilen Galatasaray Çağdaş Faktoring, güçlü rakibi karşısında mücadele etse de son çeyrekte geri dönemedi.

calendar 10 Aralık 2025 23:05 | Son Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2025 23:35
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Galatasaray Çağdaş Faktoring, Prag'da mağlup
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Galatasaray Çağdaş Faktoring, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi 2. tur E Grubu ilk maçında deplasmanda Çekya temsilcisi USK Prag takımına 64-55 yenildi.
 
Salon: Kralovka Arena
 
Hakemler: Silvia Marziali (İtalya), Viktor Nagy (Mavaristan), Ewa Mateuszewska (Polonya)
 
USK Prag: Malikova, Ayayi 12, Salaun 8, Hof, 5 Astier 13, Cechova 9, Pribylova, Cazorla 6, Carleton 11, Chen
 
Galatasaray Çağdaş Faktoring: Oblak 10, Johannes, Smalls 9, Kuier 6, Juhasz 11, Williams 7, Gökşen Fitik, Ayse Cora Yamaner 1, Derin Erdoğan 11, Elif Bayram
 
1. Periyot: 19-16
 
Devre: 37-33
 
3. Periyot: 53-44
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Beşiktaş 15 7 4 4 26 19 25
6 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
7 Gaziantep FK 15 6 5 4 23 24 23
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 15 3 8 4 14 14 17
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Antalyaspor 15 4 3 8 14 25 15
14 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
15 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
