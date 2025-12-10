10 Aralık
Villarreal-Kopenhag
2-3
10 Aralık
Qarabag FK-Ajax
2-4
10 Aralık
Juventus-Pafos FC
0-03'
10 Aralık
Real Madrid-M.City
0-03'
10 Aralık
B. Dortmund-Bodo/Glimt
0-04'
10 Aralık
Athletic Bilbao-PSG
0-04'
10 Aralık
Leverkusen-Newcastle
0-04'
10 Aralık
Club Brugge-Arsenal
0-03'
10 Aralık
Benfica-SSC Napoli
0-04'

Fenerbahçe Opet, Venezia'yı farklı geçti!

Kadınlar EuroLeague 2. turunda Fenerbahçe Opet, sahasında Venezia'yı 96-48 mağlup etti.

Fenerbahçe Opet, Venezia'yı farklı geçti!
FIBA Kadınlar Avrupa Ligi ikinci turunda Fenerbahçe Opet, F Grubu'ndaki ilk maçında sahasında İtalya'nın Umana Reyer takımını 96-48 yendi.
 
Salon: Fenerbahçe Metro Enerji
 
Hakemler: Natasa Dragojevic (Karadağ), Sonia Teixeira (Portekiz), Primoz Pipan (Slovenya)
 
Fenerbahçe Opet: Allemand 5, McBride 18, Williams 19, Gustafson 9, Meesseman 7, Sevgi Uzun 8, Olcay Çakır 10, Rupert 20, Tuana Vural
 
Umana Reyer: Charles 12, Dojkic 14, Mavunga 6, Holmes 3, Hassan, Nicolodi, Pasa 4, Cubaj 4, Fassina 5
 
1. Periyot: 30-2
 
Devre: 53-21
 
3. Periyot: 75-41
 
Beş faulle çıkan: 37.06 Mavunga (Umana Reyer)
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Beşiktaş 15 7 4 4 26 19 25
6 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
7 Gaziantep FK 15 6 5 4 23 24 23
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 15 3 8 4 14 14 17
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Antalyaspor 15 4 3 8 14 25 15
14 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
15 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
