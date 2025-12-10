10 Aralık
Villarreal-Kopenhag
20:45
10 Aralık
Qarabag FK-Ajax
20:45
10 Aralık
Juventus-Pafos FC
23:00
10 Aralık
Real Madrid-M.City
23:00
10 Aralık
B. Dortmund-Bodo/Glimt
23:00
10 Aralık
Athletic Bilbao-PSG
23:00
10 Aralık
Leverkusen-Newcastle
23:00
10 Aralık
Club Brugge-Arsenal
23:00
10 Aralık
Benfica-SSC Napoli
23:00

Bruno Genesio'dan Berke Özer'e övgü!

Lille Teknik Direktörü Bruno Genesio, genç kaleci Berke Özer'in eleştirilen dönemi geride bıraktığını açıkladı.

calendar 10 Aralık 2025 19:01
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Lille Teknik Direktörü Bruno Genesio, Young Boys maçı öncesi genç kaleci Berke Özer'in son dönemde gösterdiği performanstan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Genesio, oyuncusunun zor bir süreçten geçtiğini ancak çalışarak bunu geride bıraktığını söyledi.

Fransız teknik adam, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:


"Berke zor bir dönem geçirdi; biraz eleştirildiği zamanlar oldu, bu kolay değil. Nicolas Dehon ile ve onu destekleyen diğer kalecilerle çok çalışarak bu süreci atlatmayı bildi. Son maçlarda belirleyici oldu; Le Havre karşısında, Marsilya karşısında… Yapması gereken tek bir kurtarış vardı ama o an geldiğinde bunu başarmak gerekir. Onun adına ve takım adına mutluyuz çünkü önemli olan takımın kazanması ve ilerlemesi."

"BRUNO GENESIO DESTEK OLDU"

Berke Özer, salı günü yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunmuştu. Berke, röportajında Genesio için, "Muhteşem bir hoca ve çok iyi bir insan. İlk geldiğimden bu yana her konuda yardımcı oldu bana. "İlk geldiğinden bu yana desteğini her zaman hissettim." demişti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Beşiktaş 15 7 4 4 26 19 25
6 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
7 Gaziantep FK 15 6 5 4 23 24 23
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 15 3 8 4 14 14 17
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Antalyaspor 15 4 3 8 14 25 15
14 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
15 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
