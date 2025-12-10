10 Aralık
Villarreal-Kopenhag
20:45
10 Aralık
Qarabag FK-Ajax
20:45
10 Aralık
Juventus-Pafos FC
23:00
10 Aralık
Real Madrid-M.City
23:00
10 Aralık
B. Dortmund-Bodo/Glimt
23:00
10 Aralık
Athletic Bilbao-PSG
23:00
10 Aralık
Leverkusen-Newcastle
23:00
10 Aralık
Club Brugge-Arsenal
23:00
10 Aralık
Benfica-SSC Napoli
23:00

Manisa FK'da Diony takımı ayakta tuttu

Manisa FK'nın Fransız golcüsü Lois Diony, Vanspor karşısında attığı iki penaltı golüyle takımına hayat verdi.

calendar 10 Aralık 2025 14:11
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Manisa FK'da Diony takımı ayakta tuttu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol 1'inci Lig'de evinde Vanspor'u geriye düştüğü maçta 2-1 mağlup edip çıkışa geçen düşme potasındaki Manisa Futbol Kulübü'nün Fransız golcüsü Lois Diony attığı gollerle bu sezon takımını ayakta tutmaya çalıştı.

Sezon başında Bandırmaspor'dan kadroya dahil edilen 32 yaşındaki forvet, Vanspor ağlarını iki kez havalandırıp 3 puanda başrol oynadı.

Penaltı golleriyle galibiyeti getiren Diony toplam gol sayısını 9'a çıkardı. Manisa FK formasıyla 16 müsabakaya çıkan ve bin 283 dakika süre alan Diony gol krallığında da iddialı konuma geldi. Diony bu sezon Ümraniyespor, Iğdır FK, Bandırmaspor (2), Erzurumspor, Sivasspor, Adana Demirspor ve Vanspor (2) maçlarını boş geçmedi.


SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Beşiktaş 15 7 4 4 26 19 25
6 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
7 Gaziantep FK 15 6 5 4 23 24 23
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 15 3 8 4 14 14 17
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Antalyaspor 15 4 3 8 14 25 15
14 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
15 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.