10 Aralık
Villarreal-Kopenhag
20:45
10 Aralık
Qarabag FK-Ajax
20:45
10 Aralık
Juventus-Pafos FC
23:00
10 Aralık
Real Madrid-M.City
23:00
10 Aralık
B. Dortmund-Bodo/Glimt
23:00
10 Aralık
Athletic Bilbao-PSG
23:00
10 Aralık
Leverkusen-Newcastle
23:00
10 Aralık
Club Brugge-Arsenal
23:00
10 Aralık
Benfica-SSC Napoli
23:00

Boluspor'dan Süper Lig sözü: "O sene bu sene!"

Boluspor, 1991-1992 sezonundan bu yana uzak kaldığı Süper Lig'e yeniden yükselme hedefiyle mücadelesine devam ediyor.

calendar 10 Aralık 2025 13:15
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Trendyol 1. Lig ekibi Boluspor, 1991-1992 sezonundan bu yana uzak kaldığı Süper Lig'e yeniden yükselme hedefiyle mücadelesine devam ediyor.

Ligde oynanan 16 maçta 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyet ile toplam 23 puan elde eden kırmızı beyazlı ekip, 10'uncu sırada yer alıyor. 

"O sene bu sene" parolasıyla lige başlayan Bolu temsilcisinin teknik direktörü Ertuğrul Arslan, AA muhabirine, her maçı final havasında oynadıklarını, her şeyin yolunda olduğunu ve takımın maçlarının keyifle izlendiğini belirtti.



Arslan, sorumlulukları gereği maçlara daha da ciddi şekilde hazırlanmaları gerektiğinin farkında olduklarını dile getirerek, "Herkesin herkesi yendiği, makasın çok dar olduğu bir lig. Sezon sonunda Boluspor'un hak ettiği yerde olacağına inanıyorum. Bütün çalışmalarımız bu yönde." diye konuştu.

Boluspor'a geldiğinde iyi bir takım devraldığını aktaran Arslan, şöyle devam etti:

"Geldiğimde takımın transfer dönemi kapalıydı. Tamamen takıma konsantre oldum. Ligin devre arasına daha 3 maç var. Bu çocuklar her şeyin en iyisini hak ediyor. Benim ilk teknik direktörlük kariyerim. O yüzden benim için çok özeller. Onlarla antrenman yapmaktan keyif alıyorum. Transferle alakalı ise önce bu oyuncularımın mutluluğu önemli."

Kulüp yönetiminin ekonomik anlamda ellerinden geleni yaptığını vurgulayan Arslan, kentin ileri gelenlerine Boluspor'a daha fazla destek olmaları çağrısı yaptı.

Arslan, ligde kaliteli ve yüksek maliyetli takımların oynadığına işaret ederek, "Benim ayaklarım yere sağlam basıyor. Konuşmak için çok erken, önümüzde konuşmak için çok yol var. Bir hayal kurmadan da oraya varılmıyor. Herkesin bir hayali vardır, bizim de bir hayalimiz var. İnşallah maç maç gidip, bu hasrete (Süper Lig) son verebilirsek ne mutlu bize. O gurur yaşamak... O başarıyı elden eden kadrolar unutulmuyor. On ya da yirmi yıl geçse de bu başarıyı elde etmiş oyuncular ve teknik adam güzel anılır." ifadelerini kullandı.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Beşiktaş 15 7 4 4 26 19 25
6 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
7 Gaziantep FK 15 6 5 4 23 24 23
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 15 3 8 4 14 14 17
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Antalyaspor 15 4 3 8 14 25 15
14 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
15 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
