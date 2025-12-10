Boluspor'dan Süper Lig sözü: 'O sene bu sene!'

Trendyol 1. Lig ekibi Boluspor, 1991-1992 sezonundan bu yana uzak kaldığı Süper Lig'e yeniden yükselme hedefiyle mücadelesine devam ediyor.



Ligde oynanan 16 maçta 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyet ile toplam 23 puan elde eden kırmızı beyazlı ekip, 10'uncu sırada yer alıyor.



"O sene bu sene" parolasıyla lige başlayan Bolu temsilcisinin teknik direktörü Ertuğrul Arslan, AA muhabirine, her maçı final havasında oynadıklarını, her şeyin yolunda olduğunu ve takımın maçlarının keyifle izlendiğini belirtti.

Arslan, sorumlulukları gereği maçlara daha da ciddi şekilde hazırlanmaları gerektiğinin farkında olduklarını dile getirerek,diye konuştu.Boluspor'a geldiğinde iyi bir takım devraldığını aktaran Arslan, şöyle devam etti:Kulüp yönetiminin ekonomik anlamda ellerinden geleni yaptığını vurgulayan Arslan, kentin ileri gelenlerine Boluspor'a daha fazla destek olmaları çağrısı yaptı.Arslan, ligde kaliteli ve yüksek maliyetli takımların oynadığına işaret ederek,ifadelerini kullandı.