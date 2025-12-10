10 Aralık
Villarreal-Kopenhag
20:45
10 Aralık
Qarabag FK-Ajax
20:45
10 Aralık
Juventus-Pafos FC
23:00
10 Aralık
Real Madrid-M.City
23:00
10 Aralık
B. Dortmund-Bodo/Glimt
23:00
10 Aralık
Athletic Bilbao-PSG
23:00
10 Aralık
Leverkusen-Newcastle
23:00
10 Aralık
Club Brugge-Arsenal
23:00
10 Aralık
Benfica-SSC Napoli
23:00

Beşiktaş, terör saldırında şehit düşenleri andı

Beşiktaş Kulübü, 2016 yılında terör saldırısında şehit düşenler için anma töreni düzenledi.

calendar 10 Aralık 2025 14:18
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Beşiktaş, terör saldırında şehit düşenleri andı
Beşiktaş, 10 Aralık 2016 tarihinde Tüpraş Stadyumu yakınında yaşanan hain terör saldırısında şehit düşen vatandaşların vefatlarının dokuzuncu yıl dönümünde anma töreni düzenledi.

Şehitler Anıtı'nda düzenlenen anma törenine; İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, İkinci Başkan Hakan Daltaban, Asbaşkan ve İcra Kurulu Başkanı Murat Kılıç, Gayrimenkul ve Yatırımlar ile Kadın Futbol ve Jimnastik Faaliyetlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Merve Öztopaloğlu, Kartal Yuvalarından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Sarımermer, Disiplin Kurulu Başkanı Devrim Alparslan'ın yanı sıra saldırıda hayatını kaybeden Kartal Yuvası çalışanı şehit Tunç Uncu'nun annesi Kadriye Uncu, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı. Anma töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Şehitler Anıtı'na çelenk ve karanfil bıraktı. Tören, okunan duaların ardından sona erdi.

Serdal Adalı, daha Tunç Uncu'nun annesi Kadriye Uncu'yla bir araya gelerek başsağlığında bulundu.


SON HABERLER
Tümü
