Jose Mourinho'dan Real Madrid iddialarına yanıt!

Benfica'nın başındaki Jose Mourinho, Real Madrid'e dönebileceği yönünde son günlerde artan haberleri değerlendirdi.



Portekizli teknik adam, konu gündeme getirilse de böyle bir ihtimalin bulunmadığını söyledi. Basın toplantısında bir gazeteci, Xabi Alonso'nun yerine onun adının anılmasını hatırlattı.



Mourinho, bu soruya önce tavrıyla ilgilenmediğini gösterdi, ardından kısa bir açıklamayla tartışmayı sonlandırdı.



"KONU KAPANDI, ONU AÇAN SİZSİNİZ"

diyerek iddiaları gülümseyerek reddetti.Mourinho'nun adı, Madrid yönetiminden çok kulübün eski teknik direktörünü özleyen bazı taraftarlar tarafından gündeme taşınmıştı.Buna rağmen Benfica teknik direktörü, İspanya'ya dönüş hikayesine kapıyı net biçimde kapattı.