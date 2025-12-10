10 Aralık
Villarreal-Kopenhag
20:45
10 Aralık
Qarabag FK-Ajax
20:45
10 Aralık
Juventus-Pafos FC
23:00
10 Aralık
Real Madrid-M.City
23:00
10 Aralık
B. Dortmund-Bodo/Glimt
23:00
10 Aralık
Athletic Bilbao-PSG
23:00
10 Aralık
Leverkusen-Newcastle
23:00
10 Aralık
Club Brugge-Arsenal
23:00
10 Aralık
Benfica-SSC Napoli
23:00

Jose Mourinho'dan Real Madrid iddialarına yanıt!

Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, adının Real Madrid'le anılmasına ilişkin soruları geri çevirerek kulübe dönüş ihtimalini açık bir dille reddetti.

calendar 10 Aralık 2025 14:37
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Jose Mourinho'dan Real Madrid iddialarına yanıt!
Benfica'nın başındaki Jose Mourinho, Real Madrid'e dönebileceği yönünde son günlerde artan haberleri değerlendirdi.

Portekizli teknik adam, konu gündeme getirilse de böyle bir ihtimalin bulunmadığını söyledi. Basın toplantısında bir gazeteci, Xabi Alonso'nun yerine onun adının anılmasını hatırlattı.

Mourinho, bu soruya önce tavrıyla ilgilenmediğini gösterdi, ardından kısa bir açıklamayla tartışmayı sonlandırdı.

"KONU KAPANDI, ONU AÇAN SİZSİNİZ"



"Konuyu Kapatmam gerekmiyor, çünkü zaten kapalı. Bu konu kapandı, onu açan sizsiniz." diyerek iddiaları gülümseyerek reddetti.

TARAFTARLARIN GÜNDEMİNDE

Mourinho'nun adı, Madrid yönetiminden çok kulübün eski teknik direktörünü özleyen bazı taraftarlar tarafından gündeme taşınmıştı.

Buna rağmen Benfica teknik direktörü, İspanya'ya dönüş hikayesine kapıyı net biçimde kapattı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Beşiktaş 15 7 4 4 26 19 25
6 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
7 Gaziantep FK 15 6 5 4 23 24 23
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 15 3 8 4 14 14 17
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Antalyaspor 15 4 3 8 14 25 15
14 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
15 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
