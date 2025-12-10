10 Aralık
Villarreal-Kopenhag
20:45
10 Aralık
Qarabag FK-Ajax
20:45
10 Aralık
Juventus-Pafos FC
23:00
10 Aralık
Real Madrid-M.City
23:00
10 Aralık
B. Dortmund-Bodo/Glimt
23:00
10 Aralık
Athletic Bilbao-PSG
23:00
10 Aralık
Leverkusen-Newcastle
23:00
10 Aralık
Club Brugge-Arsenal
23:00
10 Aralık
Benfica-SSC Napoli
23:00

Karşıyaka'nın tesellisi Adem

Bahis soruşturması nedeniyle 8 oyuncusunu kaybeden Karşıyaka'da 18 yaşındaki Adem Yeşilyurt, Erhan'ın yokluğunda gösterdiği etkileyici performansla öne çıktı.

Karşıyaka'nın 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta namağlup liderken Türkiye Futbol Federasyonu'nun başlattığı bahis soruşturması sonrası toplam 8 oyuncusu hak mahrumiyeti cezası aldı. Geçen hafta futbolcuları amatör statüde oynadığı için o maça kadar bahisten PFDK'ya sevk edilmeyen Eskişehirspor'a 3-0 yenilerek zirvenin 4 puan gerisine düşen Karşıyaka, altyapı patentli Adem Yeşilyurt'un performansıyla gurur duydu.

Tamamı 11'de görev yapan as oyuncularının ceza almasıyla altyapısına sarılan Kaf-Kaf'ta 18 yaşındaki sağ kanat Adem, Erhan'ın yokluğunda yıldız gibi parladı.

Altyapısına 2022'de katıldığı Karşıyaka'da bu sezon daha önce 3 maçta kısa süre yer alan genç futbolcu, as futbolcuların ceza almasıyla önceki hafta kulübüyle profesyonel sözleşme imzalayarak Denizli İdmanyurdu maçında ilk 11'de forma giydi. Adem, Hamza'nın attığı ilk golün asistini vücut çalımıyla yaparak rakibin kilidini açıp galibiyette başrol oynadı. Geçen hafta Eskişehir deplasmanında da 11'de forma giyen Adem, kariyerinde ilk kez 30 bin rakip taraftar önünde oynamasına rağmen performansıyla dikkat çekti. Genç futbolcu takımı yenilmesine rağmen mükemmele yakın bir futbol sergiledi.


TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Beşiktaş 15 7 4 4 26 19 25
6 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
7 Gaziantep FK 15 6 5 4 23 24 23
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 15 3 8 4 14 14 17
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Antalyaspor 15 4 3 8 14 25 15
14 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
15 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
