Karşıyaka'nın tesellisi Adem

Karşıyaka'nın 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta namağlup liderken Türkiye Futbol Federasyonu'nun başlattığı bahis soruşturması sonrası toplam 8 oyuncusu hak mahrumiyeti cezası aldı. Geçen hafta futbolcuları amatör statüde oynadığı için o maça kadar bahisten PFDK'ya sevk edilmeyen Eskişehirspor'a 3-0 yenilerek zirvenin 4 puan gerisine düşen Karşıyaka, altyapı patentli Adem Yeşilyurt'un performansıyla gurur duydu.Tamamı 11'de görev yapan as oyuncularının ceza almasıyla altyapısına sarılan Kaf-Kaf'ta 18 yaşındaki sağ kanat Adem, Erhan'ın yokluğunda yıldız gibi parladı.Altyapısına 2022'de katıldığı Karşıyaka'da bu sezon daha önce 3 maçta kısa süre yer alan genç futbolcu, as futbolcuların ceza almasıyla önceki hafta kulübüyle profesyonel sözleşme imzalayarak Denizli İdmanyurdu maçında ilk 11'de forma giydi. Adem, Hamza'nın attığı ilk golün asistini vücut çalımıyla yaparak rakibin kilidini açıp galibiyette başrol oynadı. Geçen hafta Eskişehir deplasmanında da 11'de forma giyen Adem, kariyerinde ilk kez 30 bin rakip taraftar önünde oynamasına rağmen performansıyla dikkat çekti. Genç futbolcu takımı yenilmesine rağmen mükemmele yakın bir futbol sergiledi.