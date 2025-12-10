Suskunluğunu bozdu! Mauro Icardi'nin kız kardeşinden flaş İtiraf!

10 Aralık
Villarreal-Kopenhag
20:45
10 Aralık
Qarabag FK-Ajax
20:45
10 Aralık
Juventus-Pafos FC
23:00
10 Aralık
Real Madrid-M.City
23:00
10 Aralık
B. Dortmund-Bodo/Glimt
23:00
10 Aralık
Athletic Bilbao-PSG
23:00
10 Aralık
Leverkusen-Newcastle
23:00
10 Aralık
Club Brugge-Arsenal
23:00
10 Aralık
Benfica-SSC Napoli
23:00

Mauro Icardi'nin kardeşi Ivana Icardi, yıllar süren küslük sonrası aile ilişkilerine dair merak edilen soruya yanıt verdi.

calendar 10 Aralık 2025 15:07
Haber: Sporx.com dış haberler
Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi'nin özel hayatında fırtınalı günler yaşanıyor.

Wanda Nara ile 10 yılı aşkın süren birlikteliğin sürpriz şekilde sona ermesinin ardından Arjantinli futbolcunun ailesiyle yeniden görüşüp görüşmediği merak konusu olmuştu. Icardi'nin özellikle yıllardır küs olduğu kız kardeşi Ivana ile arasındaki durum büyük soru işaretiydi. 

Ivana Icardi, iHola! Argentina'ya verdiği röportajla sessizliğini bozdu ve hem kardeşiyle neden uzaklaştıklarını hem de Wanda Nara ile ilgili düşüncelerini açıkça dile getirdi.

"PARASI İÇİN YAKIN OLMAK İSTEDİĞİM SÖYLENDİ"



Ivana, Mauro ile yıllardır süren soğukluğun ardında "para" iddialarının olduğuna yönelik yorumlara sert çıktı:

"Son yıllarda ilişkimiz iyi gitmedi. O dönem de açıklamıştım ama benim onun parasını istediğim, onun sırtından geçinmek için yakın olmak istediğim söylendi. Bunların hiçbiri doğru değil. Bizim tartışmalarımız, ona kendi bakış açımı söylememden kaynaklanıyordu. Bu bakış açısı da çoğu zaman eski eşinin ve kendisinin düşünceleriyle örtüşmüyordu."



"İLİŞKİ SADECE BİR KİŞİYLE BOZULDU"

Ivana, Instagram'da takipçisinin "Kardeşinle barışacak mısın?" sorusuna ise dikkat çeken bir yanıt verdi:

"İlişki sadece bir kişiyle bozuldu. Eğer bir gün olması gerekiyorsa olur, olmazsa da olmak zorunda değil. Ben yıllardır bu konuda acı çekmüyorum; ihtiyacım olan cevapları buldum."

WANDA NARA'YA GÖNDERMELERDE BULUNMUŞTU

Ivana Icardi'nin Wanda Nara ile ilgili geçmişte yaptığı sert paylaşımlar da yeniden gündeme geldi. Arjantinli isim, sosyal medya hesabından Nara için şu ifadeleri kullanmıştı:

"Mitoman (Yalan söyleme hastalığı), kinci, kıskanç ve haysiyetsiz olmak iyi bir kombinasyon değildir."

"SADECE PARA HAKKINDA KONUŞMAK SAHTEKARLIK"

Bir takipçisinin, "Kardeşin seni istemiyor ve sana para vermeyecek" yorumuna ise Ivana şu sözlerle yanıt vermişti:

"Sadece para hakkında konuşmak sahtekarlıktır. Bir akrabayla yıllarca konuşmadıktan sonra, bir kene ortaya çıktı diye hiçbir şey olmamış gibi bana para vereceğine inanmak daha da büyük sahtekârlıktır. Nasıl bir dünyada yaşıyorsunuz? Düşündüğünüz çukurun kokusu size düşünme fırsatı bile vermiyor. Aşı olun."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Beşiktaş 15 7 4 4 26 19 25
6 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
7 Gaziantep FK 15 6 5 4 23 24 23
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 15 3 8 4 14 14 17
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Antalyaspor 15 4 3 8 14 25 15
14 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
15 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
