Suskunluğunu bozdu! Mauro Icardi'nin kız kardeşinden flaş İtiraf!

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi'nin özel hayatında fırtınalı günler yaşanıyor.



Wanda Nara ile 10 yılı aşkın süren birlikteliğin sürpriz şekilde sona ermesinin ardından Arjantinli futbolcunun ailesiyle yeniden görüşüp görüşmediği merak konusu olmuştu. Icardi'nin özellikle yıllardır küs olduğu kız kardeşi Ivana ile arasındaki durum büyük soru işaretiydi.



Ivana Icardi, iHola! Argentina'ya verdiği röportajla sessizliğini bozdu ve hem kardeşiyle neden uzaklaştıklarını hem de Wanda Nara ile ilgili düşüncelerini açıkça dile getirdi.



"PARASI İÇİN YAKIN OLMAK İSTEDİĞİM SÖYLENDİ"

Ivana, Mauro ile yıllardır süren soğukluğun ardında "para" iddialarının olduğuna yönelik yorumlara sert çıktı:Ivana, Instagram'da takipçisinin "Kardeşinle barışacak mısın?" sorusuna ise dikkat çeken bir yanıt verdi:Ivana Icardi'nin Wanda Nara ile ilgili geçmişte yaptığı sert paylaşımlar da yeniden gündeme geldi. Arjantinli isim, sosyal medya hesabından Nara için şu ifadeleri kullanmıştı:Bir takipçisinin,yorumuna ise Ivana şu sözlerle yanıt vermişti: