Fenerbahçe Medicana, Vakıfbank'ı konuk edecek!

Fenerbahçe Medicana, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 10. haftasında 11 Aralık Perşembe günü VakıfBank'ı ağırlayacak.
Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak.
İki takım da ligde 9'da 9 yaparak namağlup şekilde yollarına devam ederken VakıfBank, lider konumda yer alıyor.
Son olarak AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nda karşı karşıya geldikleri maçta Fenerbahçe, VakıfBank'ı 3-2 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşmıştı.
Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak.
İki takım da ligde 9'da 9 yaparak namağlup şekilde yollarına devam ederken VakıfBank, lider konumda yer alıyor.
Son olarak AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nda karşı karşıya geldikleri maçta Fenerbahçe, VakıfBank'ı 3-2 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşmıştı.